Майк Браун о Кубке НБА: «С определенного момента давление в каждом матче, если хочешь показать, чего ты реально стоишь»
Майк Браун высоко оценил кубковый опыт «Никс».
«Нью-Йорк» одержал победу во внутрисезонном турнире НБА.
«В течение года приходится искать способы поместить коллектив под давление. А тут турнир с определенной стадии на выбывание. Важна каждая игра. Давление в каждом матче, если хочешь показать, чего ты реально стоишь.
Такое противостояние в такой атмосфере нечасто встречается в НБА. Надо использовать эту возможность по полной. Нашим парням это точно поможет.
Давление возникает само по себе, без вмешательства тренера. А успех несет уверенность в своих силах на всех уровнях организации.
В нужный момент мы справимся с давлением, потому что уже проходили через это», – заявил главный тренер Майк Браун.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
