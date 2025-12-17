Джефф Тиг: «Кейд Каннингем – первый в гонке за MVP. У него в команде нет других звезд»

Джефф Тиг назвал Кейда Каннингема главным претендентом на звание MVP.

«Детройт » занимает первую строчку Восточной конференции с результатом 21-5. Разыгрывающий Кейд Каннингем находится на 4-м месте в последнем рейтинге от НБА.

«Каннингем – фаворит на звание MVP. В его команде нет других звезд. Он единственный на этом уровне. Дюрен может претендовать на Матч всех звезд в этом году, но тут никаких гарантий.

У всех остальных по-другому. Джейлен Уильямс , Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер . Леброн Джеймс , Остин Ривз и Лука Дончич.

Каннингем один, а его команда среди лучших во всей лиге. 5 поражений», – заключил бывший баскетболист Джефф Тиг на своем подкасте.