Джефф Тиг: «Кейд Каннингем – первый в гонке за MVP. У него в команде нет других звезд»
Джефф Тиг назвал Кейда Каннингема главным претендентом на звание MVP.
«Детройт» занимает первую строчку Восточной конференции с результатом 21-5. Разыгрывающий Кейд Каннингем находится на 4-м месте в последнем рейтинге от НБА.
«Каннингем – фаворит на звание MVP. В его команде нет других звезд. Он единственный на этом уровне. Дюрен может претендовать на Матч всех звезд в этом году, но тут никаких гарантий.
У всех остальных по-другому. Джейлен Уильямс, Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер. Леброн Джеймс, Остин Ривз и Лука Дончич.
Каннингем один, а его команда среди лучших во всей лиге. 5 поражений», – заключил бывший баскетболист Джефф Тиг на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Club 520 Podcast
