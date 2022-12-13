Кевин Дюрэнт бурно отреагировал на результативный проход Кайри Ирвинга

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Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг совершил красивый проход во время матча с «Уизардс» (112:100).

Ирвинг обманул Кайла Кузму, показав, что отдает передачу, сам же в прыжке переложил мяч в левую руку и направил его в корзину.

Звездный одноклубник Кайри Кевин Дюрэнт по достоинству оценил момент. На счету плеймейкера 24 очка, 6 подборов и 5 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

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