Кевин Дюрэнт бурно отреагировал на результативный проход Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Нетс» совершил красивый проход во время матча с «Уизардс» (112:100).

Ирвинг обманул , показав, что отдает передачу, сам же в прыжке переложил мяч в левую руку и направил его в корзину.

Звездный одноклубник Кайри Кевин Дюрэнт по достоинству оценил момент. На счету плеймейкера 24 очка, 6 подборов и 5 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября