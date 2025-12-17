Джейлен Брансон: «Без Ануноби, Колека, Кларксона и Робинсона у нас ни черта бы не получилось»
Джейлен Брансон прокомментировал победу в Кубке НБА.
«Никс» одержали победу в финале Кубка НБА над «Сперс». Разыгрывающий Джейлен Брансон получил награду MVP турнира.
«О Джи Ануноби, Тайлер Колек, Джордан Кларксон, Митчелл Робинсон. Все они выложились до последнего на площадке. Без них у нас ни черта бы не получилось.
Очень рад победе. Вычеркнули из списка одну из наших целей. Важная ступенька. Вынесем из этого очередной урок, станем лучше. В таком матче на вылет парни взяли на себя ответственность, играли здорово, отчасти заменили меня, потому что у меня не шел бросок.
Такую игру в такой атмосфере нечасто встретишь в НБА.
Проигрывали на 10 в 3-й четверти, боролись с их контролем хода матча. Ушли в рывок в концовке с помощью нашей скамейки. Все было здорово», – поделился Брансон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
