0

Джейлен Брансон: «Без Ануноби, Колека, Кларксона и Робинсона у нас ни черта бы не получилось»

Джейлен Брансон прокомментировал победу в Кубке НБА.

«Никс» одержали победу в финале Кубка НБА над «Сперс». Разыгрывающий Джейлен Брансон получил награду MVP турнира.

«О Джи Ануноби, Тайлер Колек, Джордан Кларксон, Митчелл Робинсон. Все они выложились до последнего на площадке. Без них у нас ни черта бы не получилось.

Очень рад победе. Вычеркнули из списка одну из наших целей. Важная ступенька. Вынесем из этого очередной урок, станем лучше. В таком матче на вылет парни взяли на себя ответственность, играли здорово, отчасти заменили меня, потому что у меня не шел бросок.

Такую игру в такой атмосфере нечасто встретишь в НБА.

Проигрывали на 10 в 3-й четверти, боролись с их контролем хода матча. Ушли в рывок в концовке с помощью нашей скамейки. Все было здорово», – поделился Брансон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
logoКубок НБА
logoМитчелл Робинсон
logoО Джи Ануноби
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДжордан Кларксон
logoДжейлен Брансон
logoТайлер Колек
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митч Джонсон: «Первые 25 игр показали, что «Сперс» могут быть очень хорошей командой»
57 минут назад
Кендрик Перкинс: «Сперс» – реальные претенденты на чемпионский титул НБА»
сегодня, 08:57
5 быстрых мыслей о финале Кубка НБА и победе «Никс»
сегодня, 08:00
Главные новости
Джефф Тиг: «Кейд Каннингем – первый в гонке за MVP. У него в команде нет других звезд»
20 минут назад
Майк Браун о Кубке НБА: «С определенного момента давление в каждом матче, если хочешь показать, чего ты реально стоишь»
44 минуты назад
Митч Джонсон: «Первые 25 игр показали, что «Сперс» могут быть очень хорошей командой»
57 минут назад
Кендрик Перкинс: «Сперс» – реальные претенденты на чемпионский титул НБА»
сегодня, 08:57
Джош Харт подпортил Джейлену Брансону празднование победы в Кубке НБА детской шуткой
сегодня, 08:30Видео
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 08:12
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 07:49
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 07:44
Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество
сегодня, 07:35Видео
Джейлен Брансон: «Восток сильнее, чем его представляют»
сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»
сегодня, 08:07
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 07:59
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
вчера, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
вчера, 16:00