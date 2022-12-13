Кайри Ирвинг – о победной серии «Нетс»: «Больше ни на что не отвлекаемся»

Разыгрывающий «Нетс» высказался по поводу удачной серии бруклинской команды после гостевой победы над «Уизардс» (112:100).

У 11 побед в последних 14 матчах.

«Давайте выйдем на площадку и победим. Именно такой у нас настрой. Больше ни на что не отвлекаемся, больше никаких оправданий, больше никаких неожиданных травм.

Мы хотим, чтобы все были в строю, все получали удовольствие и играли в свой баскетбол», – заявил Кайри.

В последних 6 встречах Ирвинг набирает 27,0 очка, 6,0 подбора и 5,3 передачи за игру при 47,9% с игры.

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