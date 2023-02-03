Райан Боутрайт дебютировал за «Парму», забросив победный мяч в игре против «Самары»

Разыгрывающий Райан Боутрайт принес «Парме» победу над «Самарой», забросив трехочковый за 2,5 секунды до конца матча – 77:74.

«Парма» обыграла «Самару» в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ и закрепилась на первом месте в группе Б.

Для Боутрайта это был дебютный матч в составе пермской команды. Американец завершил встречу с 15 очками (5 из 9 с игры), 2 передачами, 1 подбором и 1 перехватом.

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