Райан Боутрайт: «Моя задача — вписаться в команду и внести свой вклад в ее игру»

Разыгрывающий «Пармы» Райан Боутрайт прокомментировал гостевую победу над «Самарой» (77:74) и свой победный трехочковый в дебютном матче за пермскую команду.

«Знали, что будет трудная игра, особенно с учетом того, что « » неудачно сыграла в Саратове. Знали, что ваша команда будет играть очень интенсивно, и к этому готовились. Мы сыграли вместе — и гордимся своей игрой и тем, что выиграли.

Решающий бросок в первом же матче? Моя задача — вписаться в команду и внести свой вклад в ее игру. И игрой в защите, и вот такими бросками. Во второй половине у меня все пошло — соответственно, и результат», – сказал американец.

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