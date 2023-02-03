Райан Боутрайт: «Моя задача — вписаться в команду и внести свой вклад в ее игру»

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Разыгрывающий «Пармы» Райан Боутрайт прокомментировал гостевую победу над «Самарой» (77:74) и свой победный трехочковый в дебютном матче за пермскую команду.

«Знали, что будет трудная игра, особенно с учетом того, что «Самара» неудачно сыграла в Саратове. Знали, что ваша команда будет играть очень интенсивно, и к этому готовились. Мы сыграли вместе — и гордимся своей игрой и тем, что выиграли.

Решающий бросок в первом же матче? Моя задача — вписаться в команду и внести свой вклад в ее игру. И игрой в защите, и вот такими бросками. Во второй половине у меня все пошло — соответственно, и результат», – сказал американец.

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