Евгений Пашутин: «В борьбе за седьмое-восьмое места важен каждый матч»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над «Самарой» (77:74) в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Во-первых, хочу поздравить свою команду с победой. Ребята играли сегодня сердцем. Мы понимали, что уже два раза проиграли «Самаре» в регулярном чемпионате — а дома « » играет намного лучше...

И у вас, и у нас произошли изменения в составе, из-за перерыва мы немного потеряли игровой ритм. Тем не менее, на первую четверть вышли сфокусированными, хорошо защищались, двигали мяч — и все у нас получалось.

Во второй четверти начали нервничать, пошла ротация, совершили три-четыре невынужденные потери, теряли подбор — и отдали все то преимущество, которое создали до этого. В перерыве поговорили — но и «Самара» уже вернулась в игру. И игра пошла ровная, кость в кость, очко в очко...

Но я рад, что все ребята, которые выходили, боролись за каждый мяч. Начался второй этап, и я ребятам сказал: мы все начинаем с чистого листа — и в борьбе за седьмое-восьмое места важен каждый матч, нет проходных матчей, все будет решать каждое очко, каждый забитый мяч», – сказал Пашутин.

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