Джамал Мюррэй после разгрома «Уорриорз»: «У «Денвера» команда чемпионского уровня»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оценил потенциал команды после разгрома «Голден Стэйт» (134:117).
«У «Денвера» команда чемпионского уровня.
На данный момент каждый в нашем составе знает, что от него требуется, чтобы «Наггетс» достигли главной цели», – заявил Мюррэй.
На счету Джамала 33 очка, 5 подборов и 8 передач. «Наггетс» (36-16) лидируют на Западе.
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