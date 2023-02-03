Разыгрывающий «Денвера» оценил потенциал команды после разгрома « » (134:117).

«У « » команда чемпионского уровня.

На данный момент каждый в нашем составе знает, что от него требуется, чтобы «Наггетс» достигли главной цели», – заявил Мюррэй.

На счету Джамала 33 очка, 5 подборов и 8 передач. «Наггетс» (36-16) лидируют на Западе.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла