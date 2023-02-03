Джамал Мюррэй после разгрома «Уорриорз»: «У «Денвера» команда чемпионского уровня»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оценил потенциал команды после разгрома «Голден Стэйт» (134:117).

«У «Денвера» команда чемпионского уровня.

На данный момент каждый в нашем составе знает, что от него требуется, чтобы «Наггетс» достигли главной цели», – заявил Мюррэй.

На счету Джамала 33 очка, 5 подборов и 8 передач. «Наггетс» (36-16) лидируют на Западе.

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4 комментария

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whoisme
Ответ Руслан Султанов
Если выйдет на них ЛАЛ то могут и в первом раунде вылететь! Запад вообще не предсказуемый, думаю будут вообще неожиданные финалисты конференции!
Влажные ожидания фанатов ЛАЛ?) То что может быть непредсказуемо да, еще треть регулярки, могут быть травмы, но ЛАЛ с Уестбруком уровня ПО и немолодым Леброном в роли первой скрипки. Уровень игры ПО будет совсем другой, это сейчас Леброн из 40 минут в защите играет всего ничего, там надо будет все 40 пахать, сможет так всю серию аля с Денвером? Увидим, но пока запас прочности у Денвера больше, чем у ЛАЛ
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KakoytoChel
По тем играм Денвера, которые я смотрел, они более чем заслужено идут первыми, результат ниже финала конференции в этом году равносилен провалу. А Колясик уверенно идет за третьим титулом МВП.
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Руслан Султанов
Если выйдет на них ЛАЛ то могут и в первом раунде вылететь! Запад вообще не предсказуемый, думаю будут вообще неожиданные финалисты конференции!
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beregost
Звучит похоже на правду. Особенно радует, что они могут побеждать и в матчах без Йокича - неплохой запас прочности. Но как всегда, всё поверяется только играми на вылет. Что-то подсказывает, что ПО в этом году может быть очень непредсказуемым)
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