«Наггетс» решили не использовать Николу Йокича и трех других игроков основы в матче с «Бакс»

«Наггетс» провели выездной матч против «Бакс» (99:107) в среду без 2-кратного MVP Николы Йокича и трех других игроков основного состава.

Помимо Йокича на площадку не выходили , Кентавиус-Колдуэл-Поуп и .

Йокич вернулся после двух пропущенных матчей из-за повреждения подколенного сухожилия и оформил четвертый подряд трипл-дабл во вторник в победной встрече с «Новым Орлеаном». В среду « » проводил второй матч за два дня и решил предоставить лидерам отдых.

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