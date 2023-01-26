«Наггетс» решили не использовать Николу Йокича и трех других игроков основы в матче с «Бакс»
«Наггетс» провели выездной матч против «Бакс» (99:107) в среду без 2-кратного MVP Николы Йокича и трех других игроков основного состава.
Помимо Йокича на площадку не выходили Джамал Мюррэй, Кентавиус-Колдуэл-Поуп и Майкл Портер.
Йокич вернулся после двух пропущенных матчей из-за повреждения подколенного сухожилия и оформил четвертый подряд трипл-дабл во вторник в победной встрече с «Новым Орлеаном». В среду «Денвер» проводил второй матч за два дня и решил предоставить лидерам отдых.
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