«Наггетс» решили не использовать Николу Йокича и трех других игроков основы в матче с «Бакс»

Теги Денвер Милуоки НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

«Наггетс» провели выездной матч против «Бакс» (99:107) в среду без 2-кратного MVP Николы Йокича и трех других игроков основного состава.

Помимо Йокича на площадку не выходили Джамал Мюррэй, Кентавиус-Колдуэл-Поуп и Майкл Портер.

Йокич вернулся после двух пропущенных матчей из-за повреждения подколенного сухожилия и оформил четвертый подряд трипл-дабл во вторник в победной встрече с «Новым Орлеаном». В среду «Денвер» проводил второй матч за два дня и решил предоставить лидерам отдых.

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5 комментариев

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FS19
Ну да,лучше ведь сыграть против обескровленного Нью-Орлеана,чем против Бакс которые наконец-то собрались в почти боевом составе. Надёжнее.
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Bek_cp3
Ответ Vagant
1991-92 за сезон 53 игрока сыграли 82 игры. Далее: 1996-97: 47 2001-02: 42 2006-07: 36 2010-11: 32 2016-17: 17 2021-22: 5
интересно, и правда. но тут и лоад менеджмент уже подключился, не только травмы же
0
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0
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Александр Данилов
Мэлоун как будто потешался над Бакс. Его команда ужасно бросает, но благодаря защите владений аж на 10 бросков больше. Если бы Наггетс бросали хотя бы на уровне Бакс, то надуманные фолы на Яннисе, где ему рисуют откровенные фолы в защите, хотя по факту он сам фолит в атаке,не помогли бы Милуоки уйти с победой. А так, весьма равная игра основного состава и второго XD
+3
-2
+1
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Vagant
1991-92 за сезон 53 игрока сыграли 82 игры. Далее:
1996-97: 47
2001-02: 42
2006-07: 36
2010-11: 32
2016-17: 17
2021-22: 5
+13
-1
+12
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Lokomotiv__1992
Джамал и Портер особенно устали ..
+1
0
+1
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