Стеф Карри исполнил «энклбрейкер», а затем реализовал 3-очковый с фолом
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри стал автором красивого момента в матче с «Денвером» (117:134).
В середине четвертой четверти Карри исполнил «энклбрейкер», избавившись от опеки Зика Ннаджи, а затем реализовал 3-очковый с фолом.
В активе 2-кратного MVP 29 очков, 10 подборов и 3 передачи.
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