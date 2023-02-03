Разыгрывающий « » стал автором красивого момента в матче с « » (117:134).

В середине четвертой четверти Карри исполнил «энклбрейкер», избавившись от опеки Зика Ннаджи, а затем реализовал 3-очковый с фолом.

В активе 2-кратного MVP 29 очков, 10 подборов и 3 передачи.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла