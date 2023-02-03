Кавай Ленард смазал бросок на победу в матче с «Бакс»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард упустил возможность вывести калифорнийскую команду вперед на последних секундах в матче с «Милуоки» (105:106).
Ленард смазал бросок на победу при «-1», когда ему мешали два игрока соперника – Уэс Мэттьюз и Пэт Коннотон.
На счету Ленарда в четверг 17 очков, 11 подборов и 5 передач при 7 из 26 с игры.
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