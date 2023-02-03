Звездный форвард « » упустил возможность вывести калифорнийскую команду вперед на последних секундах в матче с « » (105:106).

Ленард смазал бросок на победу при «-1», когда ему мешали два игрока соперника – и .

На счету Ленарда в четверг 17 очков, 11 подборов и 5 передач при 7 из 26 с игры.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла