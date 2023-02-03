Кавай Ленард смазал бросок на победу в матче с «Бакс»

Теги Клипперс Милуоки НБА видео Уэс Мэттьюз Кавай Ленард Пэт Коннотон Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард упустил возможность вывести калифорнийскую команду вперед на последних секундах в матче с «Милуоки» (105:106).

Ленард смазал бросок на победу при «-1», когда ему мешали два игрока соперника – Уэс Мэттьюз и Пэт Коннотон.

На счету Ленарда в четверг 17 очков, 11 подборов и 5 передач при 7 из 26 с игры.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Trepov
А на трешку че не скинул Джексону?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SiberMK
Ну вообще то Кавхи бросал на победу больше одного раза, но вместо победы выложил хорошую кирпичную кладку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
В целом, не только Кавай, но и Джордж смазал бросок на победу, когда зачем то швырнул треху с сопротивлением за полминуты до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Кавай словил филадельфийские флэшбеки, но что-то пошло не так 🤖⚡️❌
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temer
0 поподаний у ЛАК за последние 4 минуты 🧱
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий