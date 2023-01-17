Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

Лидер Западной конференции « » попытается одержать 7-ю победу подряд во встрече с « ». « » в борьбе за топ-3 Востока на выезде сойдется с « » .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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