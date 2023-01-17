НБА. «Денвер» сыграет с «Портлендом», «Филадельфия» в гостях у «Клипперс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

Лидер Западной конференции «Денвер» попытается одержать 7-ю победу подряд во встрече с «Портлендом». «Филадельфия» в борьбе за топ-3 Востока на выезде сойдется с «Клипперс» Кавая Ленарда.

НБА

Регулярный чемпионат

Милуоки – Торонто
Дата проведения
18 января, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Бруклин
Дата проведения
18 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Денвер – Портленд
Дата проведения
18 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Филадельфия
Дата проведения
18 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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