Грегг Попович и Кавай Ленард тепло пообщались после матча

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Главный тренер «Сперс» Грегг Попович и звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард тепло пообщались после матча между командами в пятницу.

«Клипперс» победили 131:126 в Сан-Антонио, Кавай записал на свой счет 36 очков, 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.

Ленард начинал карьеру в «Сан-Антонио» и выиграл вместе с командой чемпионат. В 2018 году техасцы вынуждены были обменять форварда в «Торонто». Баскетболист был недоволен тем, как клуб подошел к ситуации с его травмой, после чего запросил трейд.

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1 комментарий

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Marchelius
Кавай улыбается 😍😍😍
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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