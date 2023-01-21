Грегг Попович и Кавай Ленард тепло пообщались после матча
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович и звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард тепло пообщались после матча между командами в пятницу.
«Клипперс» победили 131:126 в Сан-Антонио, Кавай записал на свой счет 36 очков, 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.
Ленард начинал карьеру в «Сан-Антонио» и выиграл вместе с командой чемпионат. В 2018 году техасцы вынуждены были обменять форварда в «Торонто». Баскетболист был недоволен тем, как клуб подошел к ситуации с его травмой, после чего запросил трейд.
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