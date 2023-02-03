Джа Морэнт – о репутации «Мемфиса»: «В НБА ненавидят нас»

Теги Кливленд Мемфис НБА Донован Митчелл Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что к команде существует предвзятое отношение в лиге.

Морэнт выразил эту мысль, комментируя драку между игроком «Кливленда» Донованом Митчеллом и защитником «Гризлис» Диллоном Бруксом.

Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.

«За любой связанный с «Гризлис» негатив мы обычно получаем наказание. Но ситуации бывают разные. Просто они (НБА – прим. Sports.ru) ненавидят нас», – сказал Морэнт.

Митчелл сказал, что у них с Бруксом давняя история противостояния. По словам Морэнта, у «Гризлис» нет никаких проблем с четырехкратным участником Матча звезд и другими представителями НБА.

«У нас нет ни с кем никакого противостояния. Мы ни с кем не конфликтуем», – заявил Джа.

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4 комментария

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armageddon123456
Ну так не надо вести себя как govno, и наоборот - быть попроще, команда в лиге пока еще никто и звать никак, ни титула, ни финала, ни-че-го, а гонору - будто это ГСВ после чемпионства и 73-9
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ Unnamed80
Еще ничего не добились, а уровень понтов такой, как будто раз 5 гайки брали. Потому за гонор и пафос ненавидят. Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха. Ну и такие поступки явно не добавляют любви к команде.
Мне до сих пор смешно с того, как Джа перед объявлением расписания на сезон считал, что Мемфис будет играть дома с ГСВ, действующими чемпионами Лиги )
0
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frog19
Просто вы ведёте себя как гниды, вот и отношения к вас соответствующее.
+15
-2
+13
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Unnamed80
Еще ничего не добились, а уровень понтов такой, как будто раз 5 гайки брали. Потому за гонор и пафос ненавидят.

Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.

Ну и такие поступки явно не добавляют любви к команде.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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