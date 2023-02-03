Лидер « » считает, что к команде существует предвзятое отношение в лиге.

Морэнт выразил эту мысль, комментируя драку между игроком « » и защитником «Гризлис» .

Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.

«За любой связанный с «Гризлис» негатив мы обычно получаем наказание. Но ситуации бывают разные. Просто они (НБА – прим. Sports.ru) ненавидят нас», – сказал Морэнт.

Митчелл сказал, что у них с Бруксом давняя история противостояния. По словам Морэнта, у «Гризлис» нет никаких проблем с четырехкратным участником Матча звезд и другими представителями НБА.

«У нас нет ни с кем никакого противостояния. Мы ни с кем не конфликтуем», – заявил Джа.

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