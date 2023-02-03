Джа Морэнт – о репутации «Мемфиса»: «В НБА ненавидят нас»
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что к команде существует предвзятое отношение в лиге.
Морэнт выразил эту мысль, комментируя драку между игроком «Кливленда» Донованом Митчеллом и защитником «Гризлис» Диллоном Бруксом.
Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.
«За любой связанный с «Гризлис» негатив мы обычно получаем наказание. Но ситуации бывают разные. Просто они (НБА – прим. Sports.ru) ненавидят нас», – сказал Морэнт.
Митчелл сказал, что у них с Бруксом давняя история противостояния. По словам Морэнта, у «Гризлис» нет никаких проблем с четырехкратным участником Матча звезд и другими представителями НБА.
«У нас нет ни с кем никакого противостояния. Мы ни с кем не конфликтуем», – заявил Джа.
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Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.
Ну и такие поступки явно не добавляют любви к команде.