Донован Митчелл: «Диллон Брукс уже давно совершает грязные поступки. НБА должна отреагировать»

Защитник « » прокомментировал драку с игроком « » .

Митчелл обвинил оппонента в грязной игре на постоянной основе и выразил мнение, что тот должен быть наказан .

Перед инцидентом Брукс совершил движение рукой и ударил Митчелла в область паха.

«В этом вся суть Брукса. Мы уже много раз видели подобные эпизоды с его участием. У нас с ним на протяжении лет продолжаются личные сражения.

Такого не должно происходить в баскетболе. Случившееся назревало годами, со мной, с другими парнями в лиге. Вы все видите. Не случилось ничего нового.

Санкции со стороны лиги в его адрес? Что-то должно последовать. Тут дело не в Доноване Митчелле. Подобное случалось и с другими игроками в нашей лиге, и это полная хрень. Это полная хрень. Одно дело, когда мы сталкиваемся с Джа, с Бэйном, с Джареном Джексоном. Эти парни говорят всякие гадости, и это нормально, это часть баскетбола. Мы все выросли на этом.

Но когда ты начинаешь совершать маленькие грязные поступки, это не то. Вот откуда мое негодование. Дело не в словесных перепалках. Это нормально. Но подлости вроде той, что совершил Брукс, это вообще что такое?» – заявил Митчелл.

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