Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
Кэмерон Пэйн продолжит карьеру в белградском «Партизане».
«Партизан» завершил оформление контракта с опытным американским разыгрывающим Кэмероном Пейном. По имеющимся данным, соглашение рассчитано до конца текущего сезона, а зарплата игрока составит 950 000 евро.
Сам 31-летний баскетболист опубликовал в соцсетях фото с черно‑белыми сердечками, намекая на свой переход в «Партизан».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости