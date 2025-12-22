Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»

Кэмерон Пэйн продолжит карьеру в белградском «Партизане».

«Партизан » завершил оформление контракта с опытным американским разыгрывающим Кэмероном Пейном. По имеющимся данным, соглашение рассчитано до конца текущего сезона, а зарплата игрока составит 950 000 евро.

Сам 31-летний баскетболист опубликовал в соцсетях фото с черно‑белыми сердечками, намекая на свой переход в «Партизан».