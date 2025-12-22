Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА
Руководители клубов НБА все активнее обсуждают возможность обмена Хардена.
По информации инсайдера Марка Стейна, имя разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена все чаще всплывает в разговорах руководства конкурирующих клубов, в качестве потенциальной цели для обмена перед дедлайном 5 февраля.
При этом, как сообщает инсайдер, один опытный топ-менеджер прогнозирует, что 36-летний баскетболист действительно окажется на рынке обменов этой зимой.
В текущем сезоне Харден набирает в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 8,2 передачи за игру.
