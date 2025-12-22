Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА

Руководители клубов НБА все активнее обсуждают возможность обмена Хардена.

По информации инсайдера Марка Стейна, имя разыгрывающего «Клипперс » Джеймса Хардена все чаще всплывает в разговорах руководства конкурирующих клубов, в качестве потенциальной цели для обмена перед дедлайном 5 февраля.

При этом, как сообщает инсайдер, один опытный топ-менеджер прогнозирует, что 36-летний баскетболист действительно окажется на рынке обменов этой зимой.

В текущем сезоне Харден набирает в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 8,2 передачи за игру.