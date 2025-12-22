0

Обмен Джеймса Хардена все чаще становится предметом обсуждений среди руководителей клубов НБА

Руководители клубов НБА все активнее обсуждают возможность обмена Хардена.

По информации инсайдера Марка Стейна, имя разыгрывающего «Клипперс» Джеймса Хардена все чаще всплывает в разговорах руководства конкурирующих клубов, в качестве потенциальной цели для обмена перед дедлайном 5 февраля.

При этом, как сообщает инсайдер, один опытный топ-менеджер прогнозирует, что 36-летний баскетболист действительно окажется на рынке обменов этой зимой.

В текущем сезоне Харден набирает в среднем 25,8 очка, 5,2 подбора и 8,2 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
logoКлипперс
возможные переходы
Марк Стейн
logoНБА
logoДжеймс Харден
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее
вчера, 13:30Видео
Главные новости
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Бруклин» Дёмина сыграет с «Торонто» и другие матчи
27 минут назадLive
Стефен Карри – лидер рейтинга игроков НБА, создающих максимальное давление на защиту без мяча
35 минут назадФото
«Буллз» более открыты к обмену Коби Уайта, чем когда-либо (Марк Стейн)
сегодня, 20:03
Стив Керр: «Я никогда не оставлю Стефа Карри»
сегодня, 19:08
Кевин Дюрэнт о перепалке с Брюсом Брауном: «Я определенно хотел перейти черту»
сегодня, 17:36
НБА оштрафовала Криса Финча на 35 тысяч долларов за недопустимую лексику в адрес судей
сегодня, 17:12
«Бостон» рассматривает возможность продления контрактов с Уолшем и Кетой благодаря их успешной игре на старте сезона
сегодня, 16:50
Сэм Хаузер: «Год складывается непросто. Но я уверен, что смогу вернуться на свой уровень»
сегодня, 16:32
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
сегодня, 15:19
Деррик Джонс может вернуться в строй раньше срока
сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Венеция» выиграла у «Наполи», «Ваноли Кремона» уступила «Дертоне» и другие результаты
8 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» справилась с «Мегой», «Студентски центар» проиграл «Дубаю»
10 минут назад
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
58 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» уступил «Тюрк Телекому» в овертайме и другие результаты
сегодня, 20:06
Чемпионат Франции. 34 очка Майка Джеймса принесли «Монако» победу в овертайме над «Нантером», «Париж» разгромил «Шоле» и другие результаты
сегодня, 19:48
«Они хотят стать бриллиантами, но бегут от давления». Бывший игрок «Партизана» Джеймс Наннэлли отреагировал на разгром от «Жальгириса»
сегодня, 19:46
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
сегодня, 19:27
Сергей Козин о поражении от «Локо»: «В концовке не хватило везения, но мы бились»
сегодня, 18:25
Антон Юдин о победе над «Пари НН»: «Можно сказать, что в концовке мы оказались более удачливыми»
сегодня, 17:48
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» справился с «Марусси»
сегодня, 16:16