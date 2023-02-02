Малкольм Дилэйни: «Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше»

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» поделился своим мнением о главном различии между («Денвер») и (« »).

«Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше. Вот главное различие между ними. Он делает все», — написал Дилэйни в соцсети.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?