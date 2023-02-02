Малкольм Дилэйни: «Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше»

Теги Денвер Филадельфия НБА Малкольм Дилэйни Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок «Локомотива-Кубань» Малкольм Дилэйни поделился своим мнением о главном различии между Николой Йокичем («Денвер») и Джоэлом ЭмбиидомФиладельфия»).

«Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше. Вот главное различие между ними. Он делает все», — написал Дилэйни в соцсети.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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6 комментариев

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Александра Щербакова
СТО ПУДОВ!! Эмбид не вытянет Филу в финал. У Джокера есть шансы взять МВП ФИНАЛА НБА
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Rick Sorkin
Ответ Sonder
эмбиид 47 йокис 24 и сделал всех лучше!
Эмбиид 53% с игры по сезону, Йокич 63%. А ты продолжай судить по одной игре.
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NikolayOss
Ответ Sonder
Филадельфия 126 Денвер 119 можно не писать больше ничего
Аааа! Так мы результаты одного отдельного матча рассматриваем? Вот уж не знал, что это всё решило. И, насколько я помню, не раз видел сообщения за авторством очень похожего ника о том, что "по одной игре не судят". Видимо я ошибся, ник был другим.
+2
-1
+1
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Sonder
Ответ NikolayOss
Эмбиид 33/10/4. Йокич 25/11/10 и делает товарищей по команде лучше. Эмбиид даёт на 8 очков больше. Йокич дополнительными 6ю передачами помогает команде набрать 12+ очков.
Филадельфия 126
Денвер 119
можно не писать больше ничего
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikolayOss
Ответ Sonder
эмбиид 47 йокис 24 и сделал всех лучше!
Эмбиид 33/10/4. Йокич 25/11/10 и делает товарищей по команде лучше.
Эмбиид даёт на 8 очков больше. Йокич дополнительными 6ю передачами помогает команде набрать 12+ очков.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
эмбиид 47 йокис 24 и сделал всех лучше!
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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