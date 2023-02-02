Малкольм Дилэйни: «Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше»
Бывший игрок «Локомотива-Кубань» Малкольм Дилэйни поделился своим мнением о главном различии между Николой Йокичем («Денвер») и Джоэлом Эмбиидом («Филадельфия»).
«Эмбиид доминирует, а Йокич доминирует и делает всех вокруг себя лучше. Вот главное различие между ними. Он делает все», — написал Дилэйни в соцсети.
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Эмбиид даёт на 8 очков больше. Йокич дополнительными 6ю передачами помогает команде набрать 12+ очков.