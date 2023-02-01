«Взял Мяч» представил Топ-20 игроков сезона НБА. Йокич, Адетокумбо и Тейтум – в первой тройке
Редакция «Взял Мяч» вчера в прямом эфире представила свою версию Топ-20 игроков сезона НБА-2022/23.
В пятерку лидеров вошли Никола Йокич («Денвер»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфи») и Лука Дончич («Даллас»).
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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