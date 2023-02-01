«Взял Мяч» представил Топ-20 игроков сезона НБА. Йокич, Адетокумбо и Тейтум – в первой тройке

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Редакция «Взял Мяч» вчера в прямом эфире представила свою версию Топ-20 игроков сезона НБА-2022/23.

В пятерку лидеров вошли Никола Йокич («Денвер»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфи») и Лука Дончич («Даллас»).

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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13 комментариев

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AaaaRrrr
Дэвис, Ленард, Браун))))
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totocash
Ответ Sonder
??????????? первый канал делает бесплатный контент в россии и что
У нас итак мало кто интересуется нба, на работе и в быту мало с кем можно обсудить(из тех кто в теме 🏀), так что многим нравится. Да, не все у них получается, но они развиваются. Если есть альтернатива какая-нибудь ты подскажи, а не критикуй
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Daishi
Каким местом тут Дэвис? Чел и 30-ти матчей не сыграл.. Халибертон, Марканнен, не? Один отлично встроился, прогрессирует и стал лидером Индианы, второй чуть ли не удвоил свою очковую стату. Обе команды выше Лейкерс. Это озерное раболепие уже утомило..))
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Sonder
Ответ totocash
Чуваки делают бесплатный контент в России про баскетбол, тебе лишь бы гадость какую сказать.
???????????
первый канал делает бесплатный контент в россии
и что
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Camp_Nou
ЛеБрону, Морэнту и Митчеллу поспорить на камень-ножницы-бумага, и решить, кто из них должен освободить место Шаю в топ-10. Чел чуть ли не на 50% побед тащит команду, которой прогнозировали слив сезона.
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totocash
Ответ Sonder
это каловая масса, превратившаяся из аутентичного басктебольного разговорника в курятник сплетен и бездарных мнений я скучаю по старому знамбо
Чуваки делают бесплатный контент в России про баскетбол, тебе лишь бы гадость какую сказать.
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Sonder
Ответ totocash
Это теперь крутое баскетбольное шоу. Посмотри на Ютубе, там гости переодически крутые приходят из баскетбольного мира
это каловая масса, превратившаяся из аутентичного басктебольного разговорника в курятник сплетен и бездарных мнений
я скучаю по старому знамбо
+1
-5
-4
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totocash
Ответ Sonder
Взял кто? ну подкаст такой был неплохой года 3 назад новости там обсуждали, было интересно щяс не знаю кто это такие
Это теперь крутое баскетбольное шоу. Посмотри на Ютубе, там гости переодически крутые приходят из баскетбольного мира
+1
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Sonder
желен коричневый !!)))) ((браун))))) выше шалфея на вОсЕмЬ ПОзиций ))!)000090))))))0
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Sonder
Взял кто? ну подкаст такой был неплохой года 3 назад новости там обсуждали, было интересно
щяс не знаю кто это такие
0
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-4
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AEZAKMI228
тейтум наверное самый переоцененный игрок за последнее время, пропадает в 4 четвертях, с топовыми командами растворяется, единственное что помню от него - матч с бруклином в прошлом ПО. Точно не топ2 игрок лиги
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Archer_Great
Ответ TurboMen
Йокич меж тем вышел на сезонный трипл-дабл, а на спортсе даже крохотной заметки нет об этом! Когда подобное делал Вестбрук только и строчили об этом.
Потому что когда это делал Расс, в лиге трипл в среднем не показывали со времен Оскара. Собственно, именно Уэстбрук и убил интерес к данному статистическому феномену, повторив его в следующем и не только сезонах, но при этом результаты команды были из разряда "и так сойдет". Хотя все равно достижение крутое, особенно если брать во внимание качество этого трипл-дабла в среднем за игру
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+7
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TurboMen
Йокич меж тем вышел на сезонный трипл-дабл, а на спортсе даже крохотной заметки нет об этом! Когда подобное делал Вестбрук только и строчили об этом.
+5
-2
+3
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