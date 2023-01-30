Перо Антич: «Представьте, что было бы, если бы Йокич выкладывался на 100 процентов»

Бывший игрок, ныне президент Федерации баскетбола Северной Македонии Перо Антич поделился своим мнением о звезде « » .

«Он играет с душой. Ему наплевать на деньги.

Если у вас есть талант и вы много работаете, деньги появятся. Он любит игру и наслаждается ей. То же самое можно сказать о Луке Дончиче. Это примеры того, как дети должны относиться к игре.

Как бы я оценил Йокича? Десять из десяти. Что я могу сказать? MVP. Я думаю, что он выкладывается на 50 процентов. Представьте, что было бы, если бы он выкладывался на 100 процентов», – сказал Антич.

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