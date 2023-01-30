Перо Антич: «Представьте, что было бы, если бы Йокич выкладывался на 100 процентов»

Теги Денвер НБА Перо Антич Никола Йокич Баскетбол

Бывший игрок, ныне президент Федерации баскетбола Северной Македонии Перо Антич поделился своим мнением о звезде «Денвера» Николе Йокиче.

«Он играет с душой. Ему наплевать на деньги.

Если у вас есть талант и вы много работаете, деньги появятся. Он любит игру и наслаждается ей. То же самое можно сказать о Луке Дончиче. Это примеры того, как дети должны относиться к игре.

Как бы я оценил Йокича? Десять из десяти. Что я могу сказать? MVP. Я думаю, что он выкладывается на 50 процентов. Представьте, что было бы, если бы он выкладывался на 100 процентов», – сказал Антич.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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6 комментариев

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Сергей Пузанков
Охренеть, конечно. Пашешь-пашешь, пока твои тиммейты травмируются один за другим, пропускаешь игры реже, чем другие звёзды, а потом тебе говорят, что ты выкладываешься на 50 процентов...
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Nightblackwolf
Ответ Tim Timson
Он в любой момент матча выглядит так что у него вот вот удар будет. Нос красный, дыхание. Но он может играть по 40+ минут и тащит и тащит команду)
А когда это было? Даже с Филой он умер под конец игры.. Когда он 40+ играл? Если только с 4 овертаймами матч))
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Nightblackwolf
Ответ Consistency
Страшно даже представить, это он бы даже в плей-офф заходил дальше, чем в один финал конфы за все годы, в который его вытащил Мюррей? Божечки ты мой!
Представь, если бы ГСВ выкладывались полностью.. Тогда у Йокича была бы коллекция из двух свипов подряд))
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Страшно даже представить, это он бы даже в плей-офф заходил дальше, чем в один финал конфы за все годы, в который его вытащил Мюррей? Божечки ты мой!
+2
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Ответ ierdnA
Зачем ему выкладываться на 100%? Чтобы сдохнуть после первой четверти?
Он в любой момент матча выглядит так что у него вот вот удар будет. Нос красный, дыхание. Но он может играть по 40+ минут и тащит и тащит команду)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ierdnA
Зачем ему выкладываться на 100%? Чтобы сдохнуть после первой четверти?
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-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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