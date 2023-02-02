О Джи Ануноби готов покинуть «Торонто»

Форвард «Торонто» (25 лет, 201 см) готов к обмену в другую команду, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на источники из лиги.

Интерес к 25-летнему форварду проявляют многие клубы лиги. « » готов отдать за него три драфт-пика 1-го раунда.

В приобретении Ануноби также заинтересованы « » и « ». Обе команды могут предложить за Ануноби молодых игроков и пики. Кроме того, ни «Гризлис», ни «Пеликанс» не хотят, чтобы игрок достался сопернику.

Ожидается, что « » будет одной из самых активных команд перед дедлайном обменов.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?