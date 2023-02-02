О Джи Ануноби готов покинуть «Торонто»

Теги возможные переходы Мемфис Нью-Йорк Новый Орлеан Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард «Торонто» О Джи Ануноби (25 лет, 201 см) готов к обмену в другую команду, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс со ссылкой на источники из лиги.

Интерес к 25-летнему форварду проявляют многие клубы лиги. «Нью-Йорк» готов отдать за него три драфт-пика 1-го раунда.

В приобретении Ануноби также заинтересованы «Мемфис» и «Новый Орлеан». Обе команды могут предложить за Ануноби молодых игроков и пики. Кроме того, ни «Гризлис», ни «Пеликанс» не хотят, чтобы игрок достался сопернику.

Ожидается, что «Торонто» будет одной из самых активных команд перед дедлайном обменов.

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1 комментарий

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AllanHouston
"Мемфис" и "Орлеан" - вот это дело.

"Мемфис" имеет истекающий контракт Грина, молодого Заира Уильямса, пик "Голден Стэйт" с защитой топ-4 и свои пики. Передняя линия Ануноби/Джексон/Адамс и Брукс/Ануноби/Джексон под занавес встречи выглядит очень мощно. Против "Мемфиса" выступает их консервативность, в достаточной степени.

"Орлеан" консерватизмом не страдает, у них есть из каких пиков выбрать: то ли свой, то ли "Лейкерс" в этом году, свой или "Милуоки" в следующем, пик "Лейкерс" в 2024 или в 2025, пик "Милуоки" в 2027. С зарплат: истекающий контракт Хэйса, Темпла, молодняк аки Кира Льюис/Трей Мёрфи/Дэниелс.

Что-то да наковыряют и любой вариант будет предпочтительнее трёх защищенных пиков "Никс".
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