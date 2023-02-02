«Санз», «Никс», «Пеликанс» и «Пэйсерс» интересуются О Джи Ануноби

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Известный инсайдер Шэмс Чарания назвал команды, которые интересуются форвардом «Торонто» О Джи Ануноби перед дедлайном.

«Мне рассказали, что по-прежнему нужно следить за «Санз» и «Никс», но стоит также обратить внимание на «Пеликанс», «Пэйсерс» тоже проявляют определенный интерес.

По мере приближения к 9 февраля группа из четырех-пяти команд будет пытаться договориться о сделке с «Торонто», – сказал Чарания.

Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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