«Санз», «Никс», «Пеликанс» и «Пэйсерс» интересуются О Джи Ануноби
Известный инсайдер Шэмс Чарания назвал команды, которые интересуются форвардом «Торонто» О Джи Ануноби перед дедлайном.
«Мне рассказали, что по-прежнему нужно следить за «Санз» и «Никс», но стоит также обратить внимание на «Пеликанс», «Пэйсерс» тоже проявляют определенный интерес.
По мере приближения к 9 февраля группа из четырех-пяти команд будет пытаться договориться о сделке с «Торонто», – сказал Чарания.
Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
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