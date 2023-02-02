«Санз», «Никс», «Пеликанс» и «Пэйсерс» интересуются О Джи Ануноби

Известный инсайдер Шэмс Чарания назвал команды, которые интересуются форвардом «Торонто» перед дедлайном.

«Мне рассказали, что по-прежнему нужно следить за «Санз» и « », но стоит также обратить внимание на «Пеликанс», «Пэйсерс» тоже проявляют определенный интерес.

По мере приближения к 9 февраля группа из четырех-пяти команд будет пытаться договориться о сделке с « », – сказал Чарания.

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