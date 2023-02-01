«Никс» готовы отдать за О Джи Ануноби 3 пика 1-го раунда с защитой

Теги возможные переходы Нью-Йорк Торонто НБА драфт НБА О Джи Ануноби Баскетбол

«Нью-Йорк» является серьезным претендентом на форварда «Торонто» О Джи Ануноби, пишет обозреватель Sportsnet Майкл Грэйндж.

По информации Грэйнджа, «Никс» готовы отдать за Ануноби три выбора в первых раундах будущих драфтов. При этом речь идет, скорее, о защищенных пиках «Далласа», «Вашингтона» и «Детройта», которые клуб выменял ранее.

Отмечается, что «Рэпторз» могут получить более выгодные предложения от «Нового Орлеана» и «Далласа». «Денвер» также проявляет интерес к игроку.

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3 комментария

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Abdulla
Ну, это Никс, это норма.
Закопать себя, так уж по полной.
Мечты: Дюрант и ещё россыпь звёзд.
Реальность: Брансон (на огромном контракте) + Ануноби + два кирпичевода Барретт и Рэндл (оба тоже на огромных контрактах) и загубленное будущее.
Порзингис был единственным светлым пятном Никс за последние 10 лет.
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-2
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Егор Глухих
В Денвер на Портера Джуниора было бы идеально...
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xQcoW
Полцарства за коня. Хотя бы дайте Трента в придачу
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0
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