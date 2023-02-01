«Никс» готовы отдать за О Джи Ануноби 3 пика 1-го раунда с защитой
«Нью-Йорк» является серьезным претендентом на форварда «Торонто» О Джи Ануноби, пишет обозреватель Sportsnet Майкл Грэйндж.
По информации Грэйнджа, «Никс» готовы отдать за Ануноби три выбора в первых раундах будущих драфтов. При этом речь идет, скорее, о защищенных пиках «Далласа», «Вашингтона» и «Детройта», которые клуб выменял ранее.
Отмечается, что «Рэпторз» могут получить более выгодные предложения от «Нового Орлеана» и «Далласа». «Денвер» также проявляет интерес к игроку.
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