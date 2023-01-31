Майкл Скотто: «Одна команда предлагала за О Джи Ануноби 3 выбора в 1-м раунде драфта»

Обозреватель HoopsHype Майкл Скотто поделился информацией об интересе к форварду «Торонто» на рынке обменов.

«Некоторые руководители клубов высказывали предположения, что «Гризлис» могут заполучить О Джи Ануноби. У них полно драфт-пиков на ближайшие годы. Также было сообщение от Toronto Star, что одна загадочная команда ранее предлагала за Ануноби три выбора в первом раунде. Не думаю, что « » получит за него более выгодный пакет», – сказал Скотто.

«Рэпторз» идут 12-ми на Востоке с результатом 23-29. По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в клубе и хочет обмена.

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