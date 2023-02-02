Чинану Онуаку – MVP 13-го тура Еврокубка

Теги Еврокубок Хапоэль Тель-Авив Чинану Онуаку Баскетбол

Центровой «Хапоэля Тель-Авив» Чинану Онуаку признан MVP 13-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23.

26-летний американец впервые в карьере удостоился этого звания после того, как помог израильской команде одержать гостевую победу над итальянским «Тренто» (78:60).

Онуаку набрал 22 очка, реализовав все 8 двухочковых бросков и 6 из 8 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

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