Чинану Онуаку – MVP 13-го тура Еврокубка

Центровой « » Чинану Онуаку признан MVP 13-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23.

26-летний американец впервые в карьере удостоился этого звания после того, как помог израильской команде одержать гостевую победу над итальянским «Тренто» (78:60).

Онуаку набрал 22 очка, реализовав все 8 двухочковых бросков и 6 из 8 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

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