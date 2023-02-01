«Ховентуд» объявил о подписании Владимира Броздянски до конца сезона

Форвард Владимир Броздянски продолжит карьеру в « » (28 лет, 211 см). Испанский клуб объявил о подписании контракта с игроком до конца сезона.

Броздянски уже выступал за «Ховентуд» с 2020 по 2022 год. Летом он перешел в турецкий « », а в ноябре присоединился к « ».

Словак не сумел закрепиться в ротации команды из Белграда. В 5 матчах форвард набирал с среднем 2,2 очка и 1,4 подбора.

«Ховентуд» идет в лидерах группы А Еврокубка и входит в топ-6 чемпионата Испании.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал