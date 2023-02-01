Еврокубок. «Прометей» встретится с «Ховентудом», «Гран-Канария» – с «Парижем» и другие матчи

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В среду, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся шесть матчей.

Во встрече лидеров группы А украинский «Прометей» сыграет с испанским «Ховентудом». Испанская «Гран-Канария» сразится с французским «Парижем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
1 февраля, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
1 февраля, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
1 февраля, 22.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Бурк Франция – 8-5, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 6-7, Клуж Румыния – 4-9, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.

Группа B

Будучность Черногория  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
1 февраля, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
1 февраля, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Париж Франция
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Промитеас Греция – 8-5, Будучность Черногория – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-9, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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