Еврокубок. «Прометей» встретится с «Ховентудом», «Гран-Канария» – с «Парижем» и другие матчи

В среду, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоятся шесть матчей.

Во встрече лидеров группы А украинский «Прометей» сыграет с испанским «Ховентудом». Испанская «Гран-Канария» сразится с французским «Парижем».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Бурк Франция – 8-5, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 6-7, Литкабелис Литва – 6-7, Клуж Румыния – 4-9, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Промитеас Греция – 8-5, Будучность Черногория – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-9, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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