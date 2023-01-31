Еврокубок. «Гамбург» – «Промитеас», «Бурк» встретится с «Брешией» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Тюрк Телеком Шленск Клуж Литкабелис Брешия Промитеас Бурк Гамбург Баскетбол

Во вторник, 31 января, пройдут четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Гамбург» примет греческий «Промитеас», французский «Бурк» дома встретится с итальянской «Брешией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Клуж Румыния  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
31 января, 20.30, «BTarena»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Брешия Италия
Дата проведения
31 января, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 8-4, Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 5-7, Литкабелис Литва – 5-7, Клуж Румыния – 4-8, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Шленск Польша
Дата проведения
31 января, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Промитеас Греция
Дата проведения
31 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Будучность Черногория – 7-5, Промитеас Греция – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-8, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий