Еврокубок. «Гамбург» – «Промитеас», «Бурк» встретится с «Брешией» и другие матчи
Во вторник, 31 января, пройдут четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Немецкий «Гамбург» примет греческий «Промитеас», французский «Бурк» дома встретится с итальянской «Брешией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 31 января, 20.30, «BTarena»
- Дата проведения
- 31 января, 21.30, «Ekinox»
Положение команд: Бурк Франция – 8-4, Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 5-7, Литкабелис Литва – 5-7, Клуж Румыния – 4-8, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.
Группа B
- Дата проведения
- 31 января, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 31 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Будучность Черногория – 7-5, Промитеас Греция – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-8, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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