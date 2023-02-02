«Шестой номер, я тебя зарежу». Сергей Тараканов рассказал, как ему угрожали на юношеском турнире в Грозном

Теги Сергей Тараканов Баскетбол

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов рассказал, как в детстве столкнулся с угрозами болельщиков, играя на турнире в Грозном.

«Помню, как мы играли зону Сибири и Дальнего Востока когда-то в юношестве. Это были главные соревнования – единственный раз мы в моем 15-летнем возрасте попали в финал первенства России. Проходил он в Грозном.

Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: «Шестой номер, я тебя зарежу». До сих пор помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили», — рассказал Тараканов.

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3 комментария

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Mohnatiy
Ответ Красный чай
Народ у них там обидчивый, обидеть их похоже легче чем 5 летнего ребенка.
Достаточно не так посмотреть...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Народ у них там обидчивый, обидеть их похоже легче чем 5 летнего ребенка.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxsut
Особенности национального баскетбола)
+4
0
+4
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