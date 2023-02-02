«Шестой номер, я тебя зарежу». Сергей Тараканов рассказал, как ему угрожали на юношеском турнире в Грозном

Олимпийский чемпион 1988 года рассказал, как в детстве столкнулся с угрозами болельщиков, играя на турнире в Грозном.

«Помню, как мы играли зону Сибири и Дальнего Востока когда-то в юношестве. Это были главные соревнования – единственный раз мы в моем 15-летнем возрасте попали в финал первенства России. Проходил он в Грозном.

Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: «Шестой номер, я тебя зарежу». До сих пор помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили», — рассказал Тараканов.

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР