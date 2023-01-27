Сергей Тараканов: «МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби между новичком Лиги ВТБ МБА и лидером чемпионата ЦСКА.

«Команда МБА победила «Зенит» без нескольких основных игроков. Это большое достижение. Даже с потерями они продолжают гнуть свою линию и выигрывать.

Армейцы на подъеме, играют просто здорово. Главная проблема – остановить самую результативную, эффективную и эффектную связку Швед-Милутинов.

У МБА список баскетболистов, способных решать, меньше. Они могут навязать борьбу за счет агрессии и физической формы. Думаю, это все будет после поражения от «Нижнего Новгорода». У них было долгое собрание в раздевалке после той игры.

МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии», – сказал эксперт.

Матч состоится 29 января во дворце «Мегаспорт».

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