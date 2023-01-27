Сергей Тараканов: «МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом»

Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби между новичком Лиги ВТБ МБА и лидером чемпионата .

«Команда МБА победила «Зенит» без нескольких основных игроков. Это большое достижение. Даже с потерями они продолжают гнуть свою линию и выигрывать.

Армейцы на подъеме, играют просто здорово. Главная проблема – остановить самую результативную, эффективную и эффектную связку Швед-Милутинов.

У МБА список баскетболистов, способных решать, меньше. Они могут навязать борьбу за счет агрессии и физической формы. Думаю, это все будет после поражения от «Нижнего Новгорода». У них было долгое собрание в раздевалке после той игры.

МБА будет бороться, но ЦСКА является безоговорочным фаворитом в этом противостоянии», – сказал эксперт.

Матч состоится 29 января во дворце «Мегаспорт».

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