Сергей Тараканов: «Финансовые возможности сейчас у «Зенита» получше, чем у ЦСКА. Тем интереснее будет новый сезон»

Олимпийский чемпион оценил работу на трансферном рынке петербургского , казанского УНИКСа и «Самары».

«Сине-бело-голубые хорошо укомплектованы. Взяли качественных легионеров — Эртеля, Томпкинса, Хоумсли. На Суперкубке хорош был Томас Уимбуш, забросивший победный бросок в финале. Сделал это через неплохо защищающегося Ливио Жан-Шарля. Я с ним еще не так хорошо знаком, но потенциал у этого парня высокий. Плюс у «Зенита» сильный российский костяк. Думаю, финансовые возможности сейчас у петербургского клуба получше, чем у ЦСКА. Тем интереснее будет новый сезон.

Казань взяла сильных легионеров. В первую очередь выделю Джалена Рейнольдса и Даррала Мэйкона. Последний, к сожалению, получил травму на Суперкубке. Не знаю, как долго его не будет. Мне понравилось, как УНИКС играл в Москве. Именно как команда — слаженно, грамотно в защите. Чувствуется рука тренера Велимира Перасовича. Заставили тот же ЦСКА сделать 20 потерь. Безусловно, они тоже будут претендовать на самые высокие места.

Не стал бы раньше времени говорить про качественную селекцию самарского клуба. При всем уважении к Кей Си Риверсу, Джеймсу Эннису и Малькому Томасу. Ребята с большим опытом, но все они уже едут с ярмарки. Честно, не видел много их матчей в межсезонье, но говорил с президентом клуба Камо Погосяном. Он энтузиаст, настраивается на самые высокие результаты. Но вряд ли они будут бороться за медали в первый сезон в лиге. Все-таки по ростеру это второй эшелон. Они примерно на уровне «НН» и «Пармы». Да, будут огрызаться с фаворитами, особенно дома. В этом смысле должно быть интересно», – сказал эксперт.

«Зенит» вновь сильнее ЦСКА в финале, УНИКС оставляет «Партизан» без медалей. Итоги решающего дня Суперкубка