Сергей Тараканов: «Очень невзрачное начало от «Локо»

Теги Локомотив-Кубань Сергей Тараканов Единая лига ВТБ Баскетбол

В интервью тележурналу «Вид Сверху» Олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился своим впечатлением от игры «Локомотива-Кубань».

«Пока я ожидал большего от «Локомотива-Кубань». Очень невзрачное начало от команды, хотя тренер значимый, работает со сборной Словении, но пока у них нет баланса в игре», – заявил Тараканов.

Новый выпуск тележурнала «Вид сверху» можно посмотреть 2 ноября в 17:25 на канале «Матч!Страна» или на ютуб-канале по ссылке.

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