Сергей Тараканов: «Очень невзрачное начало от «Локо»
В интервью тележурналу «Вид Сверху» Олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился своим впечатлением от игры «Локомотива-Кубань».
«Пока я ожидал большего от «Локомотива-Кубань». Очень невзрачное начало от команды, хотя тренер значимый, работает со сборной Словении, но пока у них нет баланса в игре», – заявил Тараканов.
Новый выпуск тележурнала «Вид сверху» можно посмотреть 2 ноября в 17:25 на канале «Матч!Страна» или на ютуб-канале по ссылке.
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