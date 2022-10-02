Сергей Тараканов: «Беспокоюсь за мотивацию иностранцев в Лиге ВТБ»

Олимпийский чемпион считает, что отстранение российских клубов от участие в еврокубках может сказаться на мотивации легионеров.

«Безусловно. Большая потеря для болельщиков, специалистов, самих клубов. И в этой связи у меня есть опасения за легионеров.

Дело даже не в том, что они уедут по ходу сезона. В этом аспекте, скорее всего, все будет нормально. Ребята приехали зарабатывать деньги, и все прекрасно понимают. Хотя такое количество американцев — это довольно забавно, учитывая геополитическую обстановку.

Беспокоюсь за мотивацию иностранцев. Не исключаю, что будет халатное отношение к играм. Особенно когда будут не такие громкие афишы, не топовые матчи. Например, ЦСКА полетит в Минск или «Зенит» в Казахстан. Многое в этой ситуации будет зависеть от менеджмента клубов. Искать мотивацию стало сложнее», – сказал эксперт.

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