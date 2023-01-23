«Никс» проявляют интерес к Грэйсону Аллену

« » заинтересован в приобретении у «Милуоки» атакующего защитника (27 лет, 193 см), сообщает HoopsHype.

«Бакс» входит в число команд, проявивших интерес к форварду «Никс» , и могут использовать Аллена при обмене.

В нынешнем сезоне Аллен набирает 10,7 очка в среднем за матч, реализуя 40,2 процента из-за дуги.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)