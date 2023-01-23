«Никс» проявляют интерес к Грэйсону Аллену

Теги возможные переходы Милуоки Нью-Йорк НБА Грэйсон Аллен Кэмерон Реддиш Баскетбол

«Нью-Йорк» заинтересован в приобретении у «Милуоки» атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 193 см), сообщает HoopsHype.

«Бакс» входит в число команд, проявивших интерес к форварду «Никс» Кэмерону Реддишу, и могут использовать Аллена при обмене.

В нынешнем сезоне Аллен набирает 10,7 очка в среднем за матч, реализуя 40,2 процента из-за дуги.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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4 комментария

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kisliy33
Ответ Dedete
по-моему в ПО Аллен ненадежный и бесполезный в решающие минуты. В регулярке еще более-менее )
Аллен хоть защищается всегда. А Реддиш к сожалению совсем ванильный. Да, потенциал у Реддиша повыше... Но это примерно одноплановые игроки и для ПО Аллен имхо готов лучше сейчас.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
Ответ Tim Timson
При всей моей симпатии к Реддишу, но Ален подкожный в плей-офф нужнее. Он и разменяется на лидеров соперника и свою десятку даст)
А Вы мазохист, симпатии к Реддишу проявлять :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dedete
по-моему в ПО Аллен ненадежный и бесполезный в решающие минуты. В регулярке еще более-менее )
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
При всей моей симпатии к Реддишу, но Ален подкожный в плей-офф нужнее. Он и разменяется на лидеров соперника и свою десятку даст)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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