«Никс» проявляют интерес к Грэйсону Аллену
«Нью-Йорк» заинтересован в приобретении у «Милуоки» атакующего защитника Грэйсона Аллена (27 лет, 193 см), сообщает HoopsHype.
«Бакс» входит в число команд, проявивших интерес к форварду «Никс» Кэмерону Реддишу, и могут использовать Аллена при обмене.
В нынешнем сезоне Аллен набирает 10,7 очка в среднем за матч, реализуя 40,2 процента из-за дуги.
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