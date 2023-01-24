«Лейкерс» предпочли выменять Хатимуру вместо Кэма Реддиша при схожей цене

Теги переходы возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк НБА Вашингтон Руи Хатимура Кендрик Нанн Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш был близок к переходу в «Лейкерс», пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, вместо Реддиша калифорнийцы предпочли выменять Руи Хатимуру, хотя цена за игроков была схожей.

«Лейкерс» отдали «Вашингтону» за Хатимуру Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.

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13 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ matsko
А чем хоть Реддиш так хорош? Во всех командах проиграл конкуренцию по своей позиции. А Руи хоть и нерегулярно, но показывал уровень. Как мне кажется, решение ЛАЛ абсолютно логичное
Могу объяснить, конечно.

Начиная с Вуза он (Реддиш) был реально сильным игроком, с характером, лидерскими качествами. И это никуда не делось.

В Атланту же он попал, когда на его позиции играли Богданович (подписанный за дорого), Хертер и Хантер. Его сразу стали задвигать (может, дело и не только на площадке). Вдобавок, он получил травму (при этом, показывая задатки лидерства и хорошей, сбалансированной игры, тащил команду в некоторых матчах). После травмы вышел и очень хорошо свой отрезок провёл, к тому же, вытягивая клуб без половины ростра - они тоже выбывали.
И то, что в Атланте у него не сильно заладилось, мало о чём говорит (как и в НЙ), видя, что они даром отдали в итоге и его, и отличного Хертера (пылит сейчас в старте Сакраменто), оставив Хантера, который тут же сломался и никак не вернётся на свой уровень (кстати, тоже игрок хороший). Так что на ястребов ориентироваться пока не приходится.)

В НЙ же Тибодо сразу сказал, что его не ждал. А это такой специалист, что его проще застрелить, чем неугодного (нелюбимого) ему игрока заставить на поле выпускать. Думаю, дело тут всё же не на площадке, а в кулуарах. Ну, когда ему в Никс давали играть, показывал хорошую игру, как в нападении, так и в защите. Единственный минус - ему нужен (пока что) мяч, чтобы обретать уверенность и играть свою игру. Хотя бы какие то владения.

В том же Вашингтоне или Орландо он бы совсем по другому смотрелся. Или в Милуоки, к примеру, где есть выстроенная система и необходимость в именно в таком игроке, такой игре.

Возможно, Лейкерс имеют виды на другого игрока схожей позиции и поэтому выцепили дешёвого Хатимуру (опять же, у них разные позиции, да и нужно заменять Леброна и Девиса, видимо, плюс маркетинг никто не отменял - Руи японец, с их рынком), вместо практически бесполезного Нанна (что то он совсем сдулся). Или вообще не планируют долго сезон весной продолжать и за что то реальное бороться, как вариант.)
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...Quo Vadis...
Ответ Cash_flow
Рэддиш так офигенно начал сезон, 22 очка и клатч трёха на ничью с Гриззлис в первую ночь сезона, ну а потом потух, к сожалению. Ну и раз Никс на таком топовом Востоке идут в первой половине таблицы, значит, вероятно, Тибс всё делает правильно. Любопытно, что 8-матчевый вин-стрик у NY, который развернул ход сезона для любимой команды Потолкового Лампонюха, начался аккурат после ужасного слива дома Далласу (15:41 в третьей четверти), в котором Реддиш вообще в последний раз появлялся на поле
Тибодо Редлиша никогда не привечал.

Тут, скорее, команда на пик формы вышла.
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Leshiy888
Мне всё это попахивает авантюрой со стороны Вашика. Уж очень они его начали раскручивать в последнее время, позволили улучшить статистику. Явно готовили к обмену, чтобы дороже продать.
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Cash_flow
Рэддиш так офигенно начал сезон, 22 очка и клатч трёха на ничью с Гриззлис в первую ночь сезона, ну а потом потух, к сожалению.
Ну и раз Никс на таком топовом Востоке идут в первой половине таблицы, значит, вероятно, Тибс всё делает правильно.
Любопытно, что 8-матчевый вин-стрик у NY, который развернул ход сезона для любимой команды Потолкового Лампонюха, начался аккурат после ужасного слива дома Далласу (15:41 в третьей четверти), в котором Реддиш вообще в последний раз появлялся на поле
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Abdulla
Ответ Goddemic
Он лучше хотя бы тем, что играет на регулярных минутах - в целом понятно, чего от него ждать. Рэддиш - "кот в мешке", а у ЛАЛ нет времени, чтобы его развивать. Они ждут Дэвиса и собираются заскочить в ПО.
Да, Вы правы. Он может влиться сразу. Но ставить его в основу, как пишут в соседней ветке - это прям риск, хотя Лейкерс сейчас ничем не рискуют, тусуют всех подряд.
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Magzhan Estigarribia
Здоровый Руи - топчик
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Вадим Ермаков
Сыграло скорее больше то, что с вашиками уже налажены связи. Всё таки не первый обмен. Тут можно было и с ценой поиграть
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Hafiz
«Лейкерс» предпочли девятый номер драфта 2019 десятому номеру того же драфта :)
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Goddemic
Ответ Abdulla
При прочих равных Хачимура таки лучше Реддиша. Некогда третья звезда Дьюка вообще никакой.
Он лучше хотя бы тем, что играет на регулярных минутах - в целом понятно, чего от него ждать. Рэддиш - "кот в мешке", а у ЛАЛ нет времени, чтобы его развивать. Они ждут Дэвиса и собираются заскочить в ПО.
+13
0
+13
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олси
Японец ярче , но менее стабилен .
+3
0
+3
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matsko
А чем хоть Реддиш так хорош? Во всех командах проиграл конкуренцию по своей позиции. А Руи хоть и нерегулярно, но показывал уровень. Как мне кажется, решение ЛАЛ абсолютно логичное
+22
-3
+19
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Abdulla
При прочих равных Хачимура таки лучше Реддиша.
Некогда третья звезда Дьюка вообще никакой.
+9
-3
+6
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Tim Timson
Если цена на Реддиша такая то конечно правильно)
+18
-1
+17
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