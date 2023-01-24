«Лейкерс» предпочли выменять Хатимуру вместо Кэма Реддиша при схожей цене

Форвард « » был близок к переходу в « », пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

По информации Стейна, вместо Реддиша калифорнийцы предпочли выменять , хотя цена за игроков была схожей.

«Лейкерс» отдали « » за Хатимуру Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА