«Лейкерс» предпочли выменять Хатимуру вместо Кэма Реддиша при схожей цене
Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш был близок к переходу в «Лейкерс», пишет инсайдер НБА Марк Стейн.
По информации Стейна, вместо Реддиша калифорнийцы предпочли выменять Руи Хатимуру, хотя цена за игроков была схожей.
«Лейкерс» отдали «Вашингтону» за Хатимуру Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда.
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Начиная с Вуза он (Реддиш) был реально сильным игроком, с характером, лидерскими качествами. И это никуда не делось.
В Атланту же он попал, когда на его позиции играли Богданович (подписанный за дорого), Хертер и Хантер. Его сразу стали задвигать (может, дело и не только на площадке). Вдобавок, он получил травму (при этом, показывая задатки лидерства и хорошей, сбалансированной игры, тащил команду в некоторых матчах). После травмы вышел и очень хорошо свой отрезок провёл, к тому же, вытягивая клуб без половины ростра - они тоже выбывали.
И то, что в Атланте у него не сильно заладилось, мало о чём говорит (как и в НЙ), видя, что они даром отдали в итоге и его, и отличного Хертера (пылит сейчас в старте Сакраменто), оставив Хантера, который тут же сломался и никак не вернётся на свой уровень (кстати, тоже игрок хороший). Так что на ястребов ориентироваться пока не приходится.)
В НЙ же Тибодо сразу сказал, что его не ждал. А это такой специалист, что его проще застрелить, чем неугодного (нелюбимого) ему игрока заставить на поле выпускать. Думаю, дело тут всё же не на площадке, а в кулуарах. Ну, когда ему в Никс давали играть, показывал хорошую игру, как в нападении, так и в защите. Единственный минус - ему нужен (пока что) мяч, чтобы обретать уверенность и играть свою игру. Хотя бы какие то владения.
В том же Вашингтоне или Орландо он бы совсем по другому смотрелся. Или в Милуоки, к примеру, где есть выстроенная система и необходимость в именно в таком игроке, такой игре.
Возможно, Лейкерс имеют виды на другого игрока схожей позиции и поэтому выцепили дешёвого Хатимуру (опять же, у них разные позиции, да и нужно заменять Леброна и Девиса, видимо, плюс маркетинг никто не отменял - Руи японец, с их рынком), вместо практически бесполезного Нанна (что то он совсем сдулся). Или вообще не планируют долго сезон весной продолжать и за что то реальное бороться, как вариант.)
Тут, скорее, команда на пик формы вышла.
Ну и раз Никс на таком топовом Востоке идут в первой половине таблицы, значит, вероятно, Тибс всё делает правильно.
Любопытно, что 8-матчевый вин-стрик у NY, который развернул ход сезона для любимой команды Потолкового Лампонюха, начался аккурат после ужасного слива дома Далласу (15:41 в третьей четверти), в котором Реддиш вообще в последний раз появлялся на поле
Некогда третья звезда Дьюка вообще никакой.