Шарунас Ясикявичюс: «Олимпиакос» должен быть примером для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» отдал должное « », отметив надежность и дисциплинированную игру греческого клуба.

«Я прошу своих ребят стремиться к тому, чтобы быть надежной командой. Мы должны научиться делать так, чтобы не совершать серьезные ошибки.

Есть команды, которые идут выше нас, например «Олимпиакос», которые не дадут вам ничего. Я говорю парням, что «Олимпиакос» должен быть примером для нас. Мы смотрели большинство их матчей, не стоит ждать от них ошибок, не стоит ждать от них подарков.

Мы можем стать лучше, но многое сами же и портим. Мы не учимся. Надо заставлять соперника страдать за все и не делать другим командам подарки», – заявил Ясикявичюс.

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