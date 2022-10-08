Шарунас Ясикявичюс – о трех поражениях в пяти матчах: «Не сомневаюсь в своей команде»

Главный тренер «Барселоны» спокойно отреагировал на поражение команды от (70:80) в матче .

потерпела третье поражение в пяти встречах на старте нового сезона.

«Я не сомневаюсь в своей команде. Самое главное сейчас – понять, как играть хорошо против таких соперников на протяжении длительных периодов времени. Это должны быть не просто отдельные вспышки, не просто яркие эпизоды.

Не хочу оправдываться тем, что мы практически не тренировались полным составом. У нас в команде умные игроки. Они на протяжении многих лет выступали на элитном уровне, они работали с тренерами, которые продвигают самые разные идеи, так что должны подстраиваться. Да, тренировок было мало, но мы не должны прикрываться этим. Когда играешь за «Барселону», надо побеждать», – заявил Ясикявичюс.

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