Пьерр Ориола – об уходе из «Барселоны»: «Я был капитаном команды, но они даже не сделали заявление»

30-летний форвард Пьерр Ориола рассказал подробности своего ухода из «Барселоны».

«Я ухожу по техническому решению за два года до окончания контракта, но зная, что я всегда делал все возможное.

Это решение клуба. Если ты не входишь в планы клуба, остается только смириться. Но я разочарован, потому что я мог бы быть еще полезен. Я был капитаном команды, но они даже не сделали заявление.

Я встретился с Марио Бруно и , чтобы проанализировать свое выступление в прошлом сезоне. В последние пять минут они сказали мне, что меня не будет в команде в следующем сезоне. Можно было и не встречаться.

Тренер Ясикявичюс не сказал мне ни слова. Он позвонил только через два месяца после того, как меня выгнали, и спросил, не злюсь ли я. Я уже не злился. Когда этап заканчивается, он заканчивается», – сказал Ориола.

Ориола провел за «Барселону» пять сезонов. Ожидается, что игрок продолжит карьеру в «Жироне».

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