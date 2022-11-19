Конфликт между Шарунасом Ясикявичюсом и Николой Калиничем разрешен, игрок не будет наказан

Теги происшествия Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Ховентуд Анадолу Эфес Барселона чемпионат Испании Никола Калинич Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и форвард команды Никола Калинич урегулировали конфликт, который произошел между ними в матче Евролиги против «Анадолу Эфеса» (86:96) в четверг.

В середине третьей четверти игры Ясикявичюс перед тайм-аутом выразил недовольство игрой Калинича в защите. Между тренером и игроком завязался спор, в результате чего Ясикявичюс дал Калиничу сигнал уйти со скамейки запасных в раздевалку.

После матча тренер заявил, что сербский баскетболист «проявил неуважение к команде».

По информации Sport.es, стороны обсудили все вопросы перед видеосессией в пятницу. Калинич не будет наказан и, как ожидается, сыграет против Ховентуда в чемпионате Испании в воскресенье.

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные