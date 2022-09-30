Шарунас Ясикявичюс – о новом правиле ACB: «В Евролиге будут проблемы, но мне нравится, оно сделает баскетбол быстрее»

Главный тренер «Барселоны» высказал свое мнение о новом правиле, по которому команда может ввести вылетевший в аут мяч в игру без участия судьи.

«В Евролиге у нас будут проблемы из-за этого правила. Нам будет сложно перестраиваться, но хорошо, когда есть опытные игроки. Мы уже доказали это в Суперкубке Испании.

Например, когда сыграем два матча Евролиги на одной неделе, а через 48 часов придется перестраиваться под новое правило, мы можем забыть о нем.

Но мне нравится это правило, оно делает баскетбол быстрее. Мы говорили на встрече тренеров ACB, что иногда оно сбивает с толку, но нужно дать ему шанс. Это прекрасно, это делает игру более динамичной и быстрой. Кроме того, людям на трибунах будет не так скучно», – сказал Ясикявичюс.

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