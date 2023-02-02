Разыгрывающий «Нетс» отреагировал на разгромное поражение от «Селтикс» (96:139).

«Совершенно очевидно, что «Селтикс» стремятся к победе в чемпионате и двигаются к своей цели по ходу регулярки, стараясь не тратить времени. Сегодня мы были просто одной из тех команд, что попадаются на пути претендента на титул. Но мы не можем быть такой командой, которая просто попадается кому-то на пути. Мы должны быть командой, которая реально противостоит им», – заявил Ирвинг.

Лидирующая на Востоке бостонская команда обыгрывала «Нетс» во всех трех матчах текущего сезона. С учетом предыдущих розыгрышей серия составляет 10 игр.

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)