Мэджик Джонсон: «Бруклин» представляет наибольшую угрозу для «Бостона» в борьбе за выход в финал НБА»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Майк Браун Бруклин Шон Маркс Сакраменто Жак Вон НБА Кайри Ирвинг Джозеф Цай Джо Маззулла Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон выразил восхищение игрой «Бруклина» в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, Жак Вон – главный претендент на приз Лучшему тренера года. После него идут Майк Браун из «Сакраменто» и Джо Маззулла из «Бостона». Джо Цай, Шон Маркс, чего вы ждете? Подпишите с Жаком Воном долгосрочный контракт. Он заслужил это. Никогда не видел, чтобы «Нетс» так играли!

Кайри Ирвинг возвращается на уровень Матча всех звезд. Он был неудержим в концовках равных матчей! На сегодняшний день «Бруклин» представляет наибольшую угрозу для «Бостона» в борьбе за выход в финал НБА», – написал Джонсон в соцсетях.

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А какая команда представляет наибольшую угрозу для Лейкерс в борьбе за выход в плей-ин?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий