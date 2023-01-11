Мэджик Джонсон: «Бруклин» представляет наибольшую угрозу для «Бостона» в борьбе за выход в финал НБА»

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон выразил восхищение игрой «Бруклина» в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, Жак Вон – главный претендент на приз Лучшему тренера года. После него идут из « » и Джо Маззулла из «Бостона». Джо Цай, Шон Маркс, чего вы ждете? Подпишите с Жаком Воном долгосрочный контракт. Он заслужил это. Никогда не видел, чтобы «Нетс» так играли!

возвращается на уровень Матча всех звезд. Он был неудержим в концовках равных матчей! На сегодняшний день « » представляет наибольшую угрозу для « » в борьбе за выход в финал НБА», – написал Джонсон в соцсетях.

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