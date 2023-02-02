«Бостон» в матче с «Бруклином» одержал свою самую крупную победу в сезоне. По ходу игры «Селтикс» вели «+49»

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«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23.

«Селтикс» выиграли со счетом 139:96, итоговая разница составила 43 очка.

«Бостон» взял стартовую четверть со счетом 46:16. По ходу встречи «Селтикс» вели «+49».

Лидеры «кельтов» Джейсон Тейтум (31 очко, 9 подборов) и Джейлен Браун (26 очков) оба реализовали по 7 3-очковых. Лидирующая на Востоке бостонская команда обыгрывала «Нетс» во всех трех матчах текущего сезона. С учетом предыдущих розыгрышей серия составляет 10 игр.

«Бруклин» имеет результат 4-7 без травмированного Кевина Дюрэнта.

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