Джейсон Тейтум исполнил данк «мельница» в быстром отрыве
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время матча против «Хьюстона» исполнил великолепный данк «мельница» в быстром отрыве.
За 3:12 до конца четвертой четверти «Селтикс» перехватили мяч, и Тейтум, оставшийся один на чужой половине площадке, порадовал зрителей эффектным броском сверху.
«Селтикс» победили в матче – 126:102. Тейтум набрал 39 очков. Джейлен Браун отметился 38 очками и 8 подборами.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
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