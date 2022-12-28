Джейсон Тейтум исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Звездный форвард « » во время матча против « » исполнил великолепный данк «мельница» в быстром отрыве.

За 3:12 до конца четвертой четверти «Селтикс» перехватили мяч, и Тейтум, оставшийся один на чужой половине площадке, порадовал зрителей эффектным броском сверху.

«Селтикс» победили в матче – 126:102. Тейтум набрал 39 очков. отметился 38 очками и 8 подборами.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать