«Я живу в страшном сне. Я разрушил свою жизнь». Майерс Ленард надеется вернуться в НБА

Бывший центровой «Майами» , который не выступает в НБА с 2021 года из-за антисемитского оскорбления во время стрима, заявил, что надеется вернуться в лигу, несмотря на то, что его поступку «нет оправданий».

«Мне кажется, что я живу в страшном сне. Во мне нет ни клетки ненависти. Я знаю, что совершил огромную ошибку.

Нет абсолютно никаких оправданий тому, что произошло в тот день. К сожалению, невежество – вполне реальная вещь. Я не оправдываюсь, но я не знал, что произошло.

Честно говоря, мне кажется, что я разрушил свою жизнь и все, ради чего работал. Думаю, что люди имели полное право сделать определенные предположения относительно меня. Им пришлось давать комментарии в СМИ. Я это понимаю. И я сказал себе, что лучше все уладить и показать людям, что у меня на сердце.

Я думал, что легче умереть, чем справиться с тем, что произошло, потому что я хочу всем нравиться. У меня нет ненависти ни к кому. Я не причинил бы никому вреда намеренно», – сказал Ленард.

В марте 2021 года Ленард, выступавший за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

Игрок НБА допустил антисемитское оскорбление во время стрима. Спонсоры уже от него отказались, будущее в лиге – под вопросом