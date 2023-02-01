Леброн Джеймс: «Сегодня исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) вновь раскритиковал судейство в недавней встрече с «Бостоном» (121:125 ОТ).
«Разница между матчами здесь и в Бостоне очевидна. Сегодня мы вели «+6», у нас была возможность набрать очки, но мы позволили сопернику сравнять счет. Джейлен Брансон спровоцировал фол в нападении, потом мы отзащищались.
Исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи. Это было более деморализующим. Сегодня в основное время все решила хорошая игра обеих команд в защите. Джейлен Брансон переступил через Энтони Дэвиса, затем Дэвис отбился в защите, и я немного помог. Исход матча решили игроки», – сказал Леброн.
Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»
Леброн имеет право на критику, как и вы, но в матче с Никс нет повода критиковать судейство, если вы смотрели игру, конечно.