Леброн Джеймс: «Сегодня исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи»

Форвард «Лейкерс» после победы над « » (129:123 ОТ) вновь раскритиковал судейство в недавней встрече с «Бостоном» (121:125 ОТ).

«Разница между матчами здесь и в Бостоне очевидна. Сегодня мы вели «+6», у нас была возможность набрать очки, но мы позволили сопернику сравнять счет. Джейлен Брансон спровоцировал фол в нападении, потом мы отзащищались.

Исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи. Это было более деморализующим. Сегодня в основное время все решила хорошая игра обеих команд в защите. Джейлен Брансон переступил через Энтони Дэвиса, затем Дэвис отбился в защите, и я немного помог. Исход матча решили игроки», – сказал Леброн.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»