Леброн Джеймс: «Сегодня исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс Нью-Йорк НБА судьи Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) вновь раскритиковал судейство в недавней встрече с «Бостоном» (121:125 ОТ).

«Разница между матчами здесь и в Бостоне очевидна. Сегодня мы вели «+6», у нас была возможность набрать очки, но мы позволили сопернику сравнять счет. Джейлен Брансон спровоцировал фол в нападении, потом мы отзащищались.

Исход матча решали игроки. В Бостоне все решали судьи. Это было более деморализующим. Сегодня в основное время все решила хорошая игра обеих команд в защите. Джейлен Брансон переступил через Энтони Дэвиса, затем Дэвис отбился в защите, и я немного помог. Исход матча решили игроки», – сказал Леброн.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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3 комментария

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xamer 9
Ответ vasek ufa
Естественно ты же выиграл... Тут судьи не виноваты
Разве в этот раз судьи больше судили в сторону Лейкерс?
Леброн имеет право на критику, как и вы, но в матче с Никс нет повода критиковать судейство, если вы смотрели игру, конечно.
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armageddon123456
Щас деду штраф еще выпишут. Не любят матроскины правду-матку, ох не любят
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vasek ufa
Естественно ты же выиграл... Тут судьи не виноваты
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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