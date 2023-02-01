НБА перенесет матч «Пистонс» – «Уизардс» из-за гололеда в Далласе

Теги происшествия Даллас Денвер Детройт Новый Орлеан НБА Вашингтон ESPN Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Пистонс» не могут вылететь из Далласа после матча с «Маверикс» (105:111) из-за проблем с транспортом, вызванных снегопадом и гололедом в городе. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Команда должна была принять «Уизардс» в Детройте сегодня вечером (начало – в 3:00 мск), однако сможет покинуть Техас не раньше четверга. НБА готовит официальное заявление о переносе игры.

Также под угрозой находится домашняя встреча «Далласа» с «Новым Орлеаном», запланированная на четверг. В данный момент «Пеликанс» находятся в Денвере, где минувшей ночью состоялся их матч против «Наггетс» (113:122).

Комбинация града, мокрого снега и гололеда поразила некоторые районы штатов Техас, Арканзас и Теннесси. Это привело к опасным условиям движения, повреждению деревьев и отключению электроэнергии. По прогнозам синоптиков, ситуация стабилизируется не раньше утра четверга.

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2 комментария

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гилберт
В России отменили матч из за жары в Норильске.
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Best game on Earth
У природы нет плохой погоды,
Каждая погода - благодать,
Гололёд блокировал дорогу,
Поршням тоже надо отдых дать!
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