Кевин О’Коннор: «Юсуф Нуркич не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Юсуф Нуркич Си Джей Макколлум Баскетбол

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор выразил мнение, что «Портленду» следует расстаться с центровым Юсуфом Нуркичем, который летом подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

«Нуркич хорошо помог этой команде, но он не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс», если они всерьез настроены выиграть что-то значимое с Лиллардом.

Путь Нуркича в «Портленде» похож на путь Си Джея Макколлума. Си Джей долгое время был важной частью команды, но в конечном итоге обеим сторонам нужно было двигаться дальше, чтобы расти. Разница в том, что у «Портленда» была подходящая замена Макколлуму в лице Саймонса, который в этом сезоне набирает в среднем 21,6 очка. Юбэнкс выиграл конкуренцию у Нуркича, но он не сможет надолго закрыть позицию центрового. «Блэйзерс» нужен кто-то получше, чтобы расстаться с Нуркичем», – написал 

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3 комментария

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Nightyork97
Ответ Ryan T.
Кроме действительно хорошо прокаченной трёхи (здесь босниец молодец), я не вижу за счёт чего Нуркич сейчас может считаться сильнее (читай - полезнее) Юбэнкса. Он стал ужасно медленный. Всё время не поспевает на подборах. Последний матч с "Атлантой". Капела его просто идиотом выставил! Даже если он забирает грёбаный подбор, он не может как следует схватить этот мяч и не выронить из рук. Добавляем к этому то, что он перестал нормально попадать из-под кольца (главный хлеб центрового!) и получаем абсолютно некомпетентного 5-го номера для любой команды. То, что сейчас представляет из себя Нурк - жалкое зрелище. Юбэнкс может звёзд с неба и не хватает. Но блин, когда он выходит со скамейки - он именно что даёт команде вот этот драйв, скорость. Он лёгкий, подвижный. Ещё и блокшотит последнее время отменно. Он в конце концов в любой момент готов захреначить данк "с мясом". Когда в последний раз Нуркич ставил сверху?) На сегодняшний день Юбэнкс по всем параметрам для центрового (кроме дальнего броска) СИЛЬНЕЕ Нуркича. И я не понимаю почему Чонси продолжает ставить "кабана" в старте.
Там 17-2 на щите было в пользу Капелы. Я думаю это из-за повреждения. У него статус был неопределенный перед игрой. Комментатор ПТБ сказал, что он на уколах вышел. Посмотрим, я за эти деньги ничего лучше на рынке не вижу, честно. И считай какая цена на нормального центра? За Петля 2 пика 1 раунда просят, даже за Пламли 1 пик раунда. Это нереально, они стоят как пол состава. Учитывая за Гобера сколько Миннесота отвалила. Я думаю продление было вынужденное, на рынке ничего не было. Максималка в Эйтона = смерть франшизы. После Грега Одена тут будут десять раз думать брать большого или нет с драфта.
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
Юбэнкс выиграл конкуренцию у Нуркича. На этом можно эксперту заканчивать. Всё время Юбэнкса ( повышенное) в этом сезоне состоит только на здоровье Нурка и его дисциплины. Нуркич - 2 в лиге по фолам за игру. Часто бывает, что элитные большие сажают его прямо в середине первой четверти. Из прогресса кабана Нурка - он стал бросать трехи в этом сезоне. Он прямо тренирует их в зале, это радует. В целом он оправдывает этот прайс на 100 миллионов. Хотите большего - это и стоит больше. Эмбииды, Йокичи, Яннисы, Дэвисы прайс стартует от 200+ млн на 4 года. А к чему это я, у нас Лиллард на 60 млн, они к нам не поедут.
Кроме действительно хорошо прокаченной трёхи (здесь босниец молодец), я не вижу за счёт чего Нуркич сейчас может считаться сильнее (читай - полезнее) Юбэнкса.
Он стал ужасно медленный. Всё время не поспевает на подборах. Последний матч с "Атлантой". Капела его просто идиотом выставил!
Даже если он забирает грёбаный подбор, он не может как следует схватить этот мяч и не выронить из рук.
Добавляем к этому то, что он перестал нормально попадать из-под кольца (главный хлеб центрового!) и получаем абсолютно некомпетентного 5-го номера для любой команды.
То, что сейчас представляет из себя Нурк - жалкое зрелище.
Юбэнкс может звёзд с неба и не хватает. Но блин, когда он выходит со скамейки - он именно что даёт команде вот этот драйв, скорость. Он лёгкий, подвижный. Ещё и блокшотит последнее время отменно. Он в конце концов в любой момент готов захреначить данк "с мясом". Когда в последний раз Нуркич ставил сверху?)
На сегодняшний день Юбэнкс по всем параметрам для центрового (кроме дальнего броска) СИЛЬНЕЕ Нуркича. И я не понимаю почему Чонси продолжает ставить "кабана" в старте.
+1
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+1
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Nightyork97
Юбэнкс выиграл конкуренцию у Нуркича. На этом можно эксперту заканчивать. Всё время Юбэнкса ( повышенное) в этом сезоне состоит только на здоровье Нурка и его дисциплины. Нуркич - 2 в лиге по фолам за игру. Часто бывает, что элитные большие сажают его прямо в середине первой четверти. Из прогресса кабана Нурка - он стал бросать трехи в этом сезоне. Он прямо тренирует их в зале, это радует. В целом он оправдывает этот прайс на 100 миллионов. Хотите большего - это и стоит больше. Эмбииды, Йокичи, Яннисы, Дэвисы прайс стартует от 200+ млн на 4 года. А к чему это я, у нас Лиллард на 60 млн, они к нам не поедут.
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