Кевин О’Коннор: «Юсуф Нуркич не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс»

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор выразил мнение, что « » следует расстаться с центровым , который летом подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

«Нуркич хорошо помог этой команде, но он не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс», если они всерьез настроены выиграть что-то значимое с .

Путь Нуркича в «Портленде» похож на путь . Си Джей долгое время был важной частью команды, но в конечном итоге обеим сторонам нужно было двигаться дальше, чтобы расти. Разница в том, что у «Портленда» была подходящая замена Макколлуму в лице Саймонса, который в этом сезоне набирает в среднем 21,6 очка. Юбэнкс выиграл конкуренцию у Нуркича, но он не сможет надолго закрыть позицию центрового. «Блэйзерс» нужен кто-то получше, чтобы расстаться с Нуркичем», – написал

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