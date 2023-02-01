Кевин О’Коннор: «Юсуф Нуркич не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс»
Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор выразил мнение, что «Портленду» следует расстаться с центровым Юсуфом Нуркичем, который летом подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
«Нуркич хорошо помог этой команде, но он не вписывается в долгосрочные планы «Блэйзерс», если они всерьез настроены выиграть что-то значимое с Лиллардом.
Путь Нуркича в «Портленде» похож на путь Си Джея Макколлума. Си Джей долгое время был важной частью команды, но в конечном итоге обеим сторонам нужно было двигаться дальше, чтобы расти. Разница в том, что у «Портленда» была подходящая замена Макколлуму в лице Саймонса, который в этом сезоне набирает в среднем 21,6 очка. Юбэнкс выиграл конкуренцию у Нуркича, но он не сможет надолго закрыть позицию центрового. «Блэйзерс» нужен кто-то получше, чтобы расстаться с Нуркичем», – написал
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Он стал ужасно медленный. Всё время не поспевает на подборах. Последний матч с "Атлантой". Капела его просто идиотом выставил!
Даже если он забирает грёбаный подбор, он не может как следует схватить этот мяч и не выронить из рук.
Добавляем к этому то, что он перестал нормально попадать из-под кольца (главный хлеб центрового!) и получаем абсолютно некомпетентного 5-го номера для любой команды.
То, что сейчас представляет из себя Нурк - жалкое зрелище.
Юбэнкс может звёзд с неба и не хватает. Но блин, когда он выходит со скамейки - он именно что даёт команде вот этот драйв, скорость. Он лёгкий, подвижный. Ещё и блокшотит последнее время отменно. Он в конце концов в любой момент готов захреначить данк "с мясом". Когда в последний раз Нуркич ставил сверху?)
На сегодняшний день Юбэнкс по всем параметрам для центрового (кроме дальнего броска) СИЛЬНЕЕ Нуркича. И я не понимаю почему Чонси продолжает ставить "кабана" в старте.