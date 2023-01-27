Евролига. «Реал» победил «Барселону» в овертайме, «Панатинаикос» разгромил «Жальгирис» и другие результаты

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.

В Мадриде в очередном раунде Эль-Класико «Реал» победил «Барселону» в овертайме – 91:86. Греческий «Панатинаикос» разгромил литовский «Жальгирис».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-9, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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