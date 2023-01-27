Евролига. «Реал» победил «Барселону» в овертайме, «Панатинаикос» разгромил «Жальгирис» и другие результаты
Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.
В Мадриде в очередном раунде Эль-Класико «Реал» победил «Барселону» в овертайме – 91:86. Греческий «Панатинаикос» разгромил литовский «Жальгирис».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 21.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Муса (18), Тавареш (10 + 7 подборов), Хезоня (7), Ябуселе (4), Ханга (0) – старт; Дек (23 + 7 подборов), Серхио Юль (19), Руди Фернандес (6), Родригес (4), Уильямс-Госс (0), Козюр (0), Пуарье (0).
- Барселона
- Миротич (17), Саторански (12 + 7 передач), Веселы (12), Лапровиттола (8), Калинич (8 + 7 подборов) – старт; Хиггинс (10 + 5 потерь), Абринес (9), Шанлы (6 + 5 блок-шотов), Йокубайтис (2), Ннаджи (2), да Силва (0).
- Дата проведения
- 26 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Ло (25), Сикма (7 + 5 потерь), Смит (5), Лэммерс (3), Олинде (2) – старт; Тиманн (17), Блатт (11), Зусман (11), Кумадже (4), Уэтзелл (2), Прочида (1).
- Валенсия
- Джонс (16 + 6 передач), Пуэрто (9), Уэбб (8), Прадилья (8), Радебу (7) – старт; Харпер (20), Александер (14), Лопес-Аростеги (9), Препелич (3), Клавер (0).
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Бэйкон (13), Понитка (13), Папаяннис (12), Уолтерс (7), Уильямс (5) – старт; Ли (24), Гудайтис (7), Калаицакис (4), Григонис (4), Калаицакис (0), Самодуров (0).
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Джеймс (18 + 10 передач), Браун (15), Диалло (11), Мотеюнас (7), Уаттара (2) – старт; Окобо (19 + 7 передач), Лойд (11), Холл (11 + 8 подборов), Блоссомгейм (4), Монеке (3).
- EA7 Эмпорио Армани Милан
- Холл (12), Мелли (9), Дэвис (9), Бэрон (3), Риччи (0) – старт; Луваву-Кабарро (19), Митру-Лонг (14), Томас (12), Хайнс (10), Тонут (0).
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Астробаль»
- LDLC АСВЕЛ
- Де Коло (26), Бост (15 + 9 передач), Ризашер (10), Каюди (8), Фалль (3) – старт; Обасоан (10), Тайус (8), Понc (6), Нуа (5), Дьо (0).
Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-9, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»
Это противники такие.
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Нет, ты неправильно пишешь.
Реал со второй половины прессинговал просто на все свои силы. И, пусть не сразу, этот прессинг начал давать результаты (не смотря игры, а только статистику ты этого не увидишь). И как раз запасные Барселоны первые поплыли под ним.
Перестали отвечать адекватно.
Какую же ты глупость пишешь...то "Абринеса надо было выпустить", то Миротич "концовку слил" и т.д.. Перечитай выше написанное. Мной.
Ты увидишь (хотя бы, не смотря матч), что делала Барселона с Миротичем.
И почему Хиггинс эти владения (и входы внутрь, как и на фолы) получил.
Именно Кори и пару бросков важных промазал, к тому же.
Я написал, вся Барса с тяжестью набирала очки под давлением.
А вот Миротич был лидером, всё время. И защищался, и перехватывал (и помогал сколько). И подбирал, и атаку тащил.
Ты набросил (попытался) тезис, глупый, о Миротиче и Ясикаявичусе.
И потом, вместо того, чтобы признать правду, изворачиваешься зачем-то и пытаешься натянуть ненатягиваемое: "сову на глобус".
Надо не теорию (опять же, без практики) под тезисы подгонять. А матчасть учить и становиться честнее.
В этом - Рост.
У Монако Лойд вернулся. И победы вернулись.)
Бейкон лидер Пао. )
А в самый важный момент (последние 5 минут основного времени) Миротич набрал 1 очко - тащил как раз таки Хиггинс, набравший за отрезок в 2 минуты до конца матча 5 очков подряд.
Началось падение Барселоны да, когда был Абринес на площадке, я не спорю.
Но Миротич вышел за 7:09 до конца 4-й четверти и это падение продолжилось (спасибо Кори, что его остановил).
Еще раз: Миротич - крутой и отличный игрок, но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провалил как лидер.
Именно в концовке.
Всё остальное я выше описал (раз уж ты на это глаза закрыл).
А про овертайм и т.д.
Вся Барселона не выдержала прессинга. И сливать начала именно скамейка с Абринесом (смотреть надо было).
Его потеря на дуге - это было и правда смешно.
Нет, Миротич очень высокого уровня игрок - я ничего не говорю тут.
И 17 очков никто никуда выкидывать не собирается.
Но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провел ужасно - за это время он совершил 3 потери, совершил один вообще необязательный фол на Дэке и забивать в ОТ с игры начал лишь когда Реал вышел на 9 очков преимущества.
Но матч - просто руководство по баскетболу.) Очень содержательный, умный. Красивый.
Спасибо командам за игру.)
Отличное противостояние.
Абинес полно моментов запорол.
Ты бы матч полностью смотрел.
А ничего, что Миротич несколько важных перехватов сделал, аккурат в концовке?) А растягивал (на нём сдваивались и входили другие - тому же Абинесу это только снится)? А ничего, что они на разных позициях играют и Миротич на щитах работал? А ничего, что Миротич (вот сейчас ещё) несколько сложнейших бросков забил??
Хорошо так хейтить, закрывая глаза на всё остальное.
Это кроме того, что у Миротича авторитет и опыт. Он один из лучших сегодня в Барселоне. Да и вообще, они командно сыграли.
При Абринесе на его минутах таких построений не было.
Всё, похоже.
А Ясик ничего не может и не хочет сделать с этим.
Овертайм.
Подтащили Барселону.
Сейчас да, всё по делу - пробежки были.