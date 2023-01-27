Евролига. «Реал» победил «Барселону» в овертайме, «Панатинаикос» разгромил «Жальгирис» и другие результаты

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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.

В Мадриде в очередном раунде Эль-Класико «Реал» победил «Барселону» в овертайме – 91:86. Греческий «Панатинаикос» разгромил литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

Реал Испания  –  Барселона Испания 91:86 OT (16:20, 16:19, 18:20, 23:14, 18:13)
Дата проведения
26 января, 21.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Муса (18), Тавареш (10 + 7 подборов), Хезоня (7), Ябуселе (4), Ханга (0) – старт; Дек (23 + 7 подборов), Серхио Юль (19), Руди Фернандес (6), Родригес (4), Уильямс-Госс (0), Козюр (0), Пуарье (0).
Барселона
Миротич (17), Саторански (12 + 7 передач), Веселы (12), Лапровиттола (8), Калинич (8 + 7 подборов) – старт; Хиггинс (10 + 5 потерь), Абринес (9), Шанлы (6 + 5 блок-шотов), Йокубайтис (2), Ннаджи (2), да Силва (0).

Альба Германия  –  Валенсия Испания 88:94 (25:24, 22:26, 21:17, 20:27)
Дата проведения
26 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Ло (25), Сикма (7 + 5 потерь), Смит (5), Лэммерс (3), Олинде (2) – старт; Тиманн (17), Блатт (11), Зусман (11), Кумадже (4), Уэтзелл (2), Прочида (1).
Валенсия
Джонс (16 + 6 передач), Пуэрто (9), Уэбб (8), Прадилья (8), Радебу (7) – старт; Харпер (20), Александер (14), Лопес-Аростеги (9), Препелич (3), Клавер (0).

Панатинаикос Греция  –  Жальгирис Литва 89:65 (19:24, 8:18, 37:16, 25:7)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Бэйкон (13), Понитка (13), Папаяннис (12), Уолтерс (7), Уильямс (5) – старт; Ли (24), Гудайтис (7), Калаицакис (4), Григонис (4), Калаицакис (0), Самодуров (0).
Жальгирис
Шмитс (11), Димша (8), Браздейкис (8), Улановас (7), Хэйс (4 + 7 подборов) – старт; Лекавичюс (9), Бирутис (9), Буткевичюс (4), Лукошюнас (3), Полонара (2), Гедрайтис (0).

Монако Монако  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия 101:88 (29:22, 28:28, 23:24, 21:14)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Джеймс (18 + 10 передач), Браун (15), Диалло (11), Мотеюнас (7), Уаттара (2) – старт; Окобо (19 + 7 передач), Лойд (11), Холл (11 + 8 подборов), Блоссомгейм (4), Монеке (3).
EA7 Эмпорио Армани Милан
Холл (12), Мелли (9), Дэвис (9), Бэрон (3), Риччи (0) – старт; Луваву-Кабарро (19), Митру-Лонг (14), Томас (12), Хайнс (10), Тонут (0).

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Фенербахче Беко Турция 91:77 (25:12, 23:21, 23:22, 20:22)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча
LDLC АСВЕЛ
Де Коло (26), Бост (15 + 9 передач), Ризашер (10), Каюди (8), Фалль (3) – старт; Обасоан (10), Тайус (8), Понc (6), Нуа (5), Дьо (0).
Фенербахче Беко
Хэйс (12), Уилбекин (10), Мотли (9), Букер (8), Калатес (5) – старт; Эдвардс (22), Гудурич (5), К. Адетокумбо (4), Хазер (2), Пьер (0), Бирсен (0).

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-9, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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32 комментария

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Julius Nwosu
Ответ ...Quo Vadis...
Некто Самодуров в Панатинаикосе.) У Монако Лойд вернулся. И победы вернулись.) Бейкон лидер Пао. )
Самодуров. У чувака ещё и грузинский паспорт. По виду вообще похож больше на узбека. Да это и не важно. Вон уже быстро ему местный паспорт сделали. Они в этом мастера (Саврасенко, Журбенко и Папандопуло не дадут соврать). Круче в этом только испанцы и конечно же турки.
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...Quo Vadis...
Ответ Кирилл
Думаю, вы не станете спорить, что в этом матче «важными моментами» стали именно вторая половина 4-й четверти, когда Реал почувствовал «кровь» и полетел вперед выгрызать победу, и игровое время в ОТ до того, как Реал вышел на преимущество в 9 очков - и за этот промежуток Миротич набрал аж 3 (!) очка только с линии и совершил 3 потери. А в самый важный момент (последние 5 минут основного времени) Миротич набрал 1 очко - тащил как раз таки Хиггинс, набравший за отрезок в 2 минуты до конца матча 5 очков подряд. Началось падение Барселоны да, когда был Абринес на площадке, я не спорю. Но Миротич вышел за 7:09 до конца 4-й четверти и это падение продолжилось (спасибо Кори, что его остановил). Еще раз: Миротич - крутой и отличный игрок, но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провалил как лидер.
Думаю, если бы ты смотрел, то знал бы, что весь матч был важным. А качели шли с первых минут.

Это противники такие.
_

Нет, ты неправильно пишешь.
Реал со второй половины прессинговал просто на все свои силы. И, пусть не сразу, этот прессинг начал давать результаты (не смотря игры, а только статистику ты этого не увидишь). И как раз запасные Барселоны первые поплыли под ним.
Перестали отвечать адекватно.

Какую же ты глупость пишешь...то "Абринеса надо было выпустить", то Миротич "концовку слил" и т.д.. Перечитай выше написанное. Мной.

Ты увидишь (хотя бы, не смотря матч), что делала Барселона с Миротичем.
И почему Хиггинс эти владения (и входы внутрь, как и на фолы) получил.
Именно Кори и пару бросков важных промазал, к тому же.

Я написал, вся Барса с тяжестью набирала очки под давлением.

А вот Миротич был лидером, всё время. И защищался, и перехватывал (и помогал сколько). И подбирал, и атаку тащил.

Ты набросил (попытался) тезис, глупый, о Миротиче и Ясикаявичусе.
И потом, вместо того, чтобы признать правду, изворачиваешься зачем-то и пытаешься натянуть ненатягиваемое: "сову на глобус".
Надо не теорию (опять же, без практики) под тезисы подгонять. А матчасть учить и становиться честнее.

В этом - Рост.
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...Quo Vadis...
Некто Самодуров в Панатинаикосе.)

У Монако Лойд вернулся. И победы вернулись.)

Бейкон лидер Пао. )
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Адвокат дьявола*
Жальгирис проиграл вторую половину 62-23
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Адвокат дьявола*
от + 15 до - 22 и еще играть 5 мин
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Адвокат дьявола*
что-то мистическое произошло с «Жальгирисом» после перерыва
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Адвокат дьявола*
вот возвращение у Пао
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Кирилл
Ответ ...Quo Vadis...
В важные моменты он именно потащил. Именно в концовке. Всё остальное я выше описал (раз уж ты на это глаза закрыл). А про овертайм и т.д. Вся Барселона не выдержала прессинга. И сливать начала именно скамейка с Абринесом (смотреть надо было).
Думаю, вы не станете спорить, что в этом матче «важными моментами» стали именно вторая половина 4-й четверти, когда Реал почувствовал «кровь» и полетел вперед выгрызать победу, и игровое время в ОТ до того, как Реал вышел на преимущество в 9 очков - и за этот промежуток Миротич набрал аж 3 (!) очка только с линии и совершил 3 потери.

А в самый важный момент (последние 5 минут основного времени) Миротич набрал 1 очко - тащил как раз таки Хиггинс, набравший за отрезок в 2 минуты до конца матча 5 очков подряд.

Началось падение Барселоны да, когда был Абринес на площадке, я не спорю.
Но Миротич вышел за 7:09 до конца 4-й четверти и это падение продолжилось (спасибо Кори, что его остановил).

Еще раз: Миротич - крутой и отличный игрок, но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провалил как лидер.
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Додик Аксель
Интересный баскетбол в игре Монако - Милан. Результативно сыграли первую половину матча.
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...Quo Vadis...
Ответ Кирилл
При чем тут «так хейтить», если игрок в важные моменты для своей команды просто теряет мяч, совершая детские пробежки ? Его потеря на дуге - это было и правда смешно. Нет, Миротич очень высокого уровня игрок - я ничего не говорю тут. И 17 очков никто никуда выкидывать не собирается. Но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провел ужасно - за это время он совершил 3 потери, совершил один вообще необязательный фол на Дэке и забивать в ОТ с игры начал лишь когда Реал вышел на 9 очков преимущества.
В важные моменты он именно потащил.

Именно в концовке.

Всё остальное я выше описал (раз уж ты на это глаза закрыл).

А про овертайм и т.д.

Вся Барселона не выдержала прессинга. И сливать начала именно скамейка с Абринесом (смотреть надо было).
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...Quo Vadis...
Вот и выросло поколение немцев, которые тащат в Евролиге.
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Кирилл
Ответ ...Quo Vadis...
))) Абинес полно моментов запорол. Ты бы матч полностью смотрел. А ничего, что Миротич несколько важных перехватов сделал, аккурат в концовке?) А растягивал (на нём сдваивались и входили другие - тому же Абинесу это только снится)? А ничего, что они на разных позициях играют и Миротич на щитах работал? А ничего, что Миротич (вот сейчас ещё) несколько сложнейших бросков забил?? Хорошо так хейтить, закрывая глаза на всё остальное. Это кроме того, что у Миротича авторитет и опыт. Он один из лучших сегодня в Барселоне. Да и вообще, они командно сыграли. При Абринесе на его минутах таких построений не было.
При чем тут «так хейтить», если игрок в важные моменты для своей команды просто теряет мяч, совершая детские пробежки ?
Его потеря на дуге - это было и правда смешно.

Нет, Миротич очень высокого уровня игрок - я ничего не говорю тут.
И 17 очков никто никуда выкидывать не собирается.

Но именно концовку сегодняшнего матча (вторая половина 4-й четверти и ОТ) он провел ужасно - за это время он совершил 3 потери, совершил один вообще необязательный фол на Дэке и забивать в ОТ с игры начал лишь когда Реал вышел на 9 очков преимущества.
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corazón blanco
Шикарный камбэк, красавцы!
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...Quo Vadis...
Реал с победой (болел за них).

Но матч - просто руководство по баскетболу.) Очень содержательный, умный. Красивый.

Спасибо командам за игру.)
Отличное противостояние.
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...Quo Vadis...
Ответ Кирилл
Выпустить Абринеса на площадку, а не держать его на скамейке.
)))

Абинес полно моментов запорол.
Ты бы матч полностью смотрел.

А ничего, что Миротич несколько важных перехватов сделал, аккурат в концовке?) А растягивал (на нём сдваивались и входили другие - тому же Абинесу это только снится)? А ничего, что они на разных позициях играют и Миротич на щитах работал? А ничего, что Миротич (вот сейчас ещё) несколько сложнейших бросков забил??

Хорошо так хейтить, закрывая глаза на всё остальное.

Это кроме того, что у Миротича авторитет и опыт. Он один из лучших сегодня в Барселоне. Да и вообще, они командно сыграли.

При Абринесе на его минутах таких построений не было.
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Двестик Двестик
Юль красавчик
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Кирилл
Ответ ...Quo Vadis...
Твои предложения?
Выпустить Абринеса на площадку, а не держать его на скамейке.
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...Quo Vadis...
Да уж, Реал прекрасным прессингом матч вырвал.

Всё, похоже.
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...Quo Vadis...
Муса шарист.)
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...Quo Vadis...
Ответ Кирилл
Миротич сегодня решил помочь своему бывшему клубу: 2 важные потери в основное время матча, вообще ненужный фол и потеря в ОТ. А Ясик ничего не может и не хочет сделать с этим.
Твои предложения?
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Адвокат дьявола*
арене в Афинах наблюдает пара тысяч
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Кирилл
Миротич сегодня решил помочь своему бывшему клубу: 2 важные потери в основное время матча, вообще ненужный фол и потеря в ОТ.

А Ясик ничего не может и не хочет сделать с этим.
0
0
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...Quo Vadis...
Ответ Адвокат дьявола*
первая игра закончилась 75-73
Близко.)

Овертайм.
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...Quo Vadis...
Имхо, спорный.
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...Quo Vadis...
Ответ Двестик Двестик
Да не, примерно ровно судят. Вот по пробежке дали -) У Юля только не понял, за что треху украли?
Фол перед ней был, при постановке заслона (трёха супер была).

Подтащили Барселону.
Сейчас да, всё по делу - пробежки были.
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